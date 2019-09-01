Ekonomi Egzoz emisyonuna AB standardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Egzoz emisyonuna AB standardı

Türkiye araç emisyonlarında AB standartlarına geçiyor. 1 Ekim tarihi itibariyle Euro 6D-TEMP emisyon seviyesinde araç satışı mecburi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Otomotive 1 aylık süre tanındı.
Otomotive 1 aylık süre tanındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, otomobiller ve hafif ticari araçların emisyon seviyeleriyle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre emisyon standartlarının Avrupa Birliği (AB) ülekelerine göre geride olan ve Euro 6b seviyesinde araç satılan iç pazarda 1 Ekim tarihi itibariyle Euro 6d-TEMP seviyesine geçilecek.

SEKTÖRDEN İTİRAZ GELDİ

Otomobil ile hafif ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme, 2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle yapılmıştı. Bunu, 2017 yılında araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme izlemişti. Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörülmüştü. Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak, söz konusu tarihle ilgili ertelemeye gidilmesini talep etti. Üretici firmaların taleplerini dikkate alan bakanlık, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmaması sebebiyle otomotiv üreticisi firmalara, yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere tebliğ değişikliğine gitti.

  • Tebliğ değişikliğine göre, 1 Ekim'den itibaren otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

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