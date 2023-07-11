Ek bütçe 79 milyar TL fazla verecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek olan ek bütçe teklifi kapsamında, 1 trilyon 198 milyar 995 milyon 984 bin TL gelir, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL'lik gider hedefleniyor. Ek bütçe kapsamında, depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, konutların yeniden inşası, gerekli altyapı hasarlarının onarılmasından kaynaklanan ek finansman açığının karşılanması için 527 milyar 290 milyon 833 bin TL ödenek ayrıldı.





KALEM KALEM HARCAMA

Ek bütçenin kalan tutarı ise kamu idarelerinin akaryakıt, okul öncesi eğitimde yeni başlatılan ücretsiz yemek dağıtımı uygulaması, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek ve eğitim giderleri için harcanacak. Ek bütçenin 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin TL'si genel bütçeli kurumlara, 45 milyar 5 milyon 627 bin TL'si ise YÖK ve üniversiteler gibi özel bütçeli kurumlara verilecek. TBMM'ye 80 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı'na 640 milyon 236 bin TL'nin ayrıldığı ek bütçeden bakanlıklar bazında ise en büyük payı 279 milyar 750 milyon TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak. Teklifle en yüksek ek ödenek 482 milyar 829 milyon TL ile Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın olacak.





1.2 trilyon lira gelir hedefi

Ek bütçenin, 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin TL'si vergi gelirlerinden temin edilecek. 31 milyar 504 milyon 16 bin TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 12 milyar 288 milyon 281 bin TL'si diğer gelirlerden, 2 milyar 839 milyon 685 bin TL'si sermaye gelirlerinden, 1 milyar 867 milyon 602 bin TL'si alacak tahsilatlarından sağlanacak. Bu hedef doğrultusunda bütçe 79 milyar TL fazla verecek.



