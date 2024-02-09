Ek faiz artışına gerek yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Para politikasında sıkılık düzeyinin süreceği mesajını veren Karahan, enflasyonun mayısta zirve yapmasının ardından düşüşe geçeceğini belirtti. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceklerinin altını çizen Karahan, orta vadede ekonomiyi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracaklarını vurguladı.

TALEPTE DENGELENME SÜRECİ BAŞLADI

Sıkılaştırma adımlarıyla talepte dengelenme sürecinin başladığını ifade eden Karahan, "Perakende satışların mevcut seviyesi halen dirençli. Son dönemde ithalat eğilimi zayıfladı. 2023'ün ilk yarısında yüzde 8,5 artan altın ithalatı ikinci yarıda 18,6 azaldı. Parasal sıkılaştırma sürecimiz başta altın ve dayanıklı tüketim malları olmak üzere ithalat kanalıyla cari dengeye katkıda bulunmaya başladı. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz" diye konuştu.

KONUT FİYAT ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Merkez Bankası Başkanı Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir sebebi olan kiraların gösterge olarak yakından takip edildiğini paylaşarak, "Konut fiyatlarındaki yüksek artış kiralara gecikmeli ve yüksek bir şekilde yansıyor. Sıkılaştırma sonrasında büyük kentlerde konut kira artış hızı yavaşladı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.

SIKILIK GEREKTİĞİ KADAR SÜRECEK

Enflasyonun ana eğiliminde hedeflenen patikayla uyumlu belirgin bir iyileşme görmeyi para politikasının seyri açısından önemli bulduklarına dikkat çeken Karahan, şunları kaydetti: "Ocak ayındaki yükseliş sonrasında enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendiriyoruz. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Burada iki koşul var. Aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin düşüş göstermesi. İkincisi enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasıdır. Enflasyonda belirgin bozulma görülürse parasal sıkılık gözden geçirilecektir."

ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI

Karahan, Merkez Bankası'nın şahin duruş gösterip göstermeyeceğine yönelik bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Birinci hedefimiz fiyat istikrarı. Bu yıl enflasyonu istediğimiz seviyeye düşürüp 2025'teki dezenflasyonun yolunu yapmak istiyoruz. Değerlendirmelerimiz, sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Ama görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz." Faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini hatırlatan Karahan, "Fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken" dedi. Kredi kartı harcamalarına ilişkin de konuşan Karahan, "Harcamalarda aralıkta yükseliş oldu. Düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ENFLASYON TAHMINI KORUNDU

Merkez Bankası, 2024 ile 2025 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini yüzde 36 ve yüzde 14 seviyesinde korudu. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülüyor.

DİJİTAL TL DİNAMİK İLERLİYOR

Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Hatice Karahan da ödeme sistemlerinde inovatif çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Karahan, 'Dijital Türk Lirası Projesi'nde Faz-2'ye başladıklarını ve çalışmaların dinamik bir şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

İDDIALI AMA ERIŞILEBILIR BIR HEDEF

Yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları cevaplandıran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, yüzde 36 olarak öngörülen yıl sonu enflasyonuna ilişkin, "İddialı ama erişilebilir bir hedef. Biz, yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz" dedi.







