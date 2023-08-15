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Ekonomi

Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırmasında ödeme süresi 31 Ağustos'ta doluyor.

11:54 . 15/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak. Bu yıla mahsus ve bir kez ödenecek. Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Depremden etkilenenler muaf olacak

Ayrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

Borç yapılandırması

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.



#MTV
#Motorlu taşıtlar vergisi
#Ankara
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