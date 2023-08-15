Ek MTV ve yapılandırmada son gün 31 Ağustos

2017 MTV ödemelerinde son güne girildi ve sürücüler MTV ödemelerinin nasıl yapıldığını ve hangi aracın ne kadar MTV ödeyeceğini merak ediyor. Bizler de sizler için ödemelerin nasıl yapılacağını araştırdık. Peki MTV nasıl hesaplanır ve nasıl online ödenir?