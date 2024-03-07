Ekilmemiş tek karış toprak bırakmayalım

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi" dün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Mersin'den Ordu'ya, Denizli'den Şanlıurfa'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın çiftçilerin el emeklerini sergiledikleri stantları gezdi. Emine Erdoğan, buradaki ürünler hakkında bilgi aldı, kadın çiftçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, “Anadolu toprağı nasıl bereketliyse Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir” dedi. Emine Erdoğan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda üretiminin yarıdan fazlasının kadınların ellerinde gerçekleştiğini belirtti. Tarımın en büyük zenginlik olduğu dünyada el birliğiyle, kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürmenin önemine değinen Erdoğan, “Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım” şeklinde konuştu.