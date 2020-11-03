Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

En düşük artış yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme ve yüzde 7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 ile sağlık oldu.

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EKONOMİ Enflasyon rakamları açıklandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası oldu.

EKONOMİ Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşlarında ne kadar zam olacak? ?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Trafik cezalarında zam olacak mı?

TÜİK bugün açıkladığı enflasyon verilerine göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda 2021 yılında trafik cezalarına gelecek olan zammı da bu oran üzerinden hesaplanabilecek.

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Açıklanan yeni enflasyon rakamına göre 2021 yılında trafik cezaları:

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 132 TL'den 144 TL'ye,

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası 288 TL'den 314 TL'ye,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 TL'den 314 TL’ye,

Alkollü araç kullanmanın ilk cezası 1.228 TL’den 1.339 TL'ye

Alkollü araç kullanmanın ikinci cezası 1.539 TL’den 1.679 TL’ye,

Alkol testine itiraz etmenin cezası 3.516 TL’den 3.836 TL’ye,

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 288 TL'den 314 TL'ye,

Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 598 TL'den 652 TL'ye,

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Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.228 TL'den 1.340 TL'ye,

Kırmızı ışıkta geçmek, 288 TL'den 314 TL'ye,

Park yasağına uymamak, 132 TL'den 144 TL'ye,

Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.333 TL'den 6.910 TL'ye,

Makas atmak 1.228 TL'den 1.340 TL'ye,

Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.473 TL'den 2.698 TL'ye,

Plakanın okunmasını engellemek, 505 TL'den 551 TL'ye,

Aracı plakasız kullanmak, 2.081 TL'den 2.270 TL'ye,

Sahte plaka takmak, 6.129 TL'den 6.687 TL'ye,

Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 132 TL'den 144 TL'ye,

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Muayenesiz araç kullanmak, 288 TL'den 314'TL'ye,

Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.473 TL'den 2.698'TL'ye,

Ehliyeti yanında bulundurmamak, 288 TL'den 314 TL'ye yükselecek.







