Ekim sayısı bayilerde: Koridor savaşları çağı başladı

Küresel ticarette rekabet gücünü artırmak, daha güvenli ve kısa rotalar üzerinden ticaret yapma hedefi, alternatif ticaret rotalarının geliştirilmesini sağladı. 2013’te Kuşak-Yol Projesiyle başı çeken Çin, 10 yılda 1 trilyon doları aşan yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Çin’in bu rotasına karşı G20 Liderler Zirvesi’nde ise ‘Hindistan-Orta doğu-Avrupa Ekonomik Yolu’ için imzalar atıldı. Böylece hegemonya ve jeopolitik rekabetin, ticaret rotalarını yeni güç mücadelesi alanına dönüştürdüğü bir döneme girilmiş oldu.





TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ANALİZİ

Türkiye, Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana, gelişen ekonomilerin büyüme ortalamalarına yakın bir büyüme kaydetti. Bazı yıllar bu ortalamalar aşıldı, bazı yıllarda ise bu ortalamaların altında kalındı. Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlayan sanayi hamlesi ve küresel ekonomiye entegrasyon, darbelerle ve siyasi istikrarsızlıklarla sürekli sekteye uğratıldı. Son 20 yılda elde edilen siyasi istikrarla ise Türkiye ekonomisi sadece bir kez daralma yaşadı. O da 2008’de yaşanan ABD merkezli Mortgage Krizi’ydi. 100 yılda Türkiye’nin ekonomisi GSYH’si 577 milyon dolardan 2023 yıl sonu itibarıyla 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Kişi başı gelir ise 45 dolardan 12 bin 415 dolara ulaştı. 1923’te Osmanlı mirasıyla kurulan cumhuriyet 2023’te dev hedefleriyle ikinci yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapmayı hedefliyor.





EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ İHRACAT

Enflasyonla mücadele sürecinde fiyat denetimlerini hız kesmeden sürdüren Ticaret Bakanlığı aldığı düzenlemelerle başta otomotiv sektöründe olmak üzere spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesini sağladı. Z Raporu’na değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Küresel ticarette yaşanabilecek durgunluğa karşı alternatif pazar geliştirme stratejilerinin devam ettiğini belirten Bolat, Çin’deki yavaşlama nedeniyle Türkiye’nin Avrupa gibi yakın pazarlarda daha aktif rol alabileceğini kaydetti. Bakan Bolat, ihracatta yenilikçi ve teknolojik kazanımlarla elde edilecek rekabetçiliğin daha önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, ihracatın ekonominin itici gücü olmayı sürdüreceğini belirtiyor.





İç talep artışına sert fren

Ekonomi yönetimi enflasyonu tetiklediği ve cari açığı yükselttiği için iç talebi soğutma yönünde adımlar da atmaya başladı. Taksit sınırlaması, kredi kartlarına getirilen düzenleme ve ihtiyaç kredilerinin maliyetindeki artışla iç talebin soğuması hedefleniyor. İlk olarak ana tüketim ürünlerinden mobilya, beyaz eşya, elektronik ve hazır giyim sektörlerinde iç talebin daralması bekleniyor. İhracatçılar desteklenirken sadece iç talebe yönelik çalışan firmaların ise bu süreçten nasıl etkileneceği önemli bir soru işareti.





Güncel konular bir arada

Z Raporu’nda bu ay BRICS’in genişlemesini ele alan ‘Küresel Güney Birleşiyor’ ve artan yatırımcı sayısı ve halka arzları ele alan ‘Halkın Borsası: BİST’ dosya konularının yanı sıra ‘Bir Ülke’ köşesinde ‘Singapur’ değerlendirmesi yer alıyor. Ayrıca sektör temsilcilerinin görüşleri ile “Sektörlerden Yapısal Sorunlara Çözüm Çağrısı’ da bu ay incelenen konular arasında yer alıyor. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin ‘Marka İnşasında Rakip Analizinin Yeri’ başlıklı incelemesi ve AREDA PİAR’ın kahve tercihleri sektör araştırması diğer gündem konularını oluşturuyor.



