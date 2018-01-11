EkonomiEkmek ile ilgili tarife uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi

Ekmek ile ilgili tarife uyarısı!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi. Balcı, '1 Ocak'tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak' diye bir algının olduğunu bunun ise doğru olmadığını ifade etti. Balcı, bazı fırınların ürettiği 200 gramlık ekmeklerin tarifeye uygun olmadığına da dikkat çekti.

Haber MerkeziAA
Ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi
Ekmeğin gramajına yönelik uyarı geldi

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan ekmeğin gramajına yönelik bir açıklama geldi.

200 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan değişiklik sonrası ekmekte minimum gramajın 200'e düşürüldüğünü ve 10'ar gramlık artırımlarla ekmek üretilebileceğini dile getiren Balcı, "1 Ocaktan itibaren 250 gramdan başlama şartı 200 grama düşürülmüştür. İllerde küçük ekmek talebi olan esnafımız, fiyat tarifesini 200 gramdan alabilecek. Dolasıyla müşterinin talebine cevap vermiş olabilecek." diye konuştu.

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vatandaşların fırınlara 200 gramlık ekmek sorduğunu ancak olumlu cevap alamayınca şikayette bulunduğu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir şey var. 1 Ocak'tan itibaren bütün işletmeler 200 gram ekmek çıkartacak diye bir düşünce hakim. Bu doğru bir düşünce değil. Fırıncı esnafının tarifesinde eğer 250 gram yazıyorsa o işletmenin 200 gram ekmek çıkarma durumu söz konusu olamaz. Eğer çıkartırsa eksik gramajlı ekmek ürettiğinden cezai işlem uygulanır. Fırıncı esnafı 5362 sayılı kanuna göre esnaf odaları birliğinden tüccar olanlar ise 5174 sayılı kanunla ticaret odalarından fiyat tarifesi almak zorunda."

TARİFEYE UYGUN DEĞİL!

Fırıncıların yeni fiyat tarifesi alırken 200 gram talebinde bulunması ve ilgili kuruşların onay vermesiyle bu üretime geçilebileceğini vurgulayan Balcı, İstanbul'da bazı fırınların 200 gram ekmek ürettiğini ancak bunun tarifeye uygun olmadığını anlattı.

Bölgelere göre ekmek talebinin değiştiğine dikkati çeken Balcı, "Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaşlarımız gramajı yüksek ekmek tüketiyor. Eğer siz burada 200 gram ekmek üretirseniz israfa yol açarsınız ama Marmara ve Ege bölgelerinde de böyle bir üretime ihtiyaç var. Hangi vilayette talep varsa ilgili kuruluşlar bunu değerlendirir, tarife alındıktan sonra 200 gram ekmek üretilebilir." diye konuştu.

İstanbul-İzmir arası çok yakında 3,5 saate inecek
EKONOMİ
İstanbul-İzmir arası çok yakında 3,5 saate inecek

Litresi 5 lira olan süt yok satıyor!
EKONOMİ
Litresi 5 lira olan süt yok satıyor!

Kanal İstanbul'da çalışmalar tamam
EKONOMİ
Kanal İstanbul'da çalışmalar tamam

ÖNERİLEN VİDEOLAR
İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



KAPAT

YUKARI