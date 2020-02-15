Ekonomi güven tazeliyor

Ekonomide yaşanan dengelenme süreci iş dünyasına da olumlu yansıyor. Göstergelerde pozitif seyir ile ekonomiye güvenin arttığını aktaran İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bir cari açıkta ve faizde yaşanan iyileşmenin de ekonomideki toparlanmayı gösteren bir durum olduğunu söyledi.

Şekib Avdagiç, “Aylardır fazla veren cari işlemler dengesinde yavaş yavaş açık tarafı öne geçmeye başladı. Bu üretimin ihtiyacı olan ham madde ve ara malın alındığını, yatırıma yönelim olduğunu gösteriyor” dedi.

RAKAMLAR GİDİŞATIN KANITI

Diğer taraftan önemli bir gelişmenin de cari açık tarafında yaşandığına dikkati çeken Avdagiç, “2019’un son çeyreğinde başlayan ekonomik toparlanma, kasım ayında cari işlemler dengesine 518 milyon dolarlık açık olarak yansıdı. Özetle, ekonomide büyümeye geçişin, ithalatımızı da büyütmesi beklenen bir gelişmedir” diye konuştu. Üretimi artıracaksa ithalatta yaşanan artışın olumlu olacağını aktaran Avdagiç, ekonomi yönetimi ve kamu bankalarının çabalarıyla kredi maliyetlerinde de önemli bir avantaj elde edildiğine dikkat çekti.

SESİMİZE KULAK VERİLDİ

İş dünyası olarak, enflasyonunun bugünkü gidişatını ve reel faizlerin geldiği noktayı takdirle karşıladıklarını belirten Avdagiç, “Ocak ayında yüzde 12.15 olan manşet enflasyonun yeniden tek hanelere inmesi ile birlikte yeni faiz indirimleri de gelecektir” dedi.Özel bankaların iyi bir sınav veremediğini savunan Avdagiç, "Yüksek faizli kredilerini kapatmak ve yeni oranlardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımızdan çok yüksek komisyonlar talep ettiler. Talebimiz, alınan komisyona belirli bir sınır çizilmesiydi. Ekonomi yönetimi bu konuda kararlı hareket etti” şeklinde konuştu.

Olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı takdirde, gelecek dönemde, çok daha iyi bir iş ve piyasa ortamının oluşacağını vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, ekonomide direncin arttığını belirtti.