Kovid'e rağmen 16 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarındaki yeni tip koronavirüs pandemisinde yaşanan ikinci dalga, AB ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi kasım ayı ihracatı üzerinde etkili olurken, Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolara geriledi.

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Kasımda ithalat da yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 155,37 artışla 5 milyar 71 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Altın ithalatı hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 86,3 seviyesine çıktı. Kasımda otomotiv endüstrisi, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotivi 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

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GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76’sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 1,1 artışla 12 milyar 222 milyon 166 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,4’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 313 milyon 169 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,9 yükselişle 433 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

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EN ÇOK ALMANYA’YA İHRACAT YAPILDI

Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67 oldu. Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu.

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EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ KASTAMONU’DA

En dikkat çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu. Miktar bazında ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton oldu. Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar oldu.

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İHRACATINI ARTTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, küresel talep daralmasına rağmen ihracattaki başarının sürdüğünü ve Türkiye’nin üçüncü çeyrekte ihracatını arttıran 4 ülkeden biri olduğunu ifade etti. Gülle, “Küresel ticaretteki belirsizlik engelini, güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Yılın 11 aylık döneminde Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında bin 726 firma ilk kez ihracat yapmaya başladı" dedi.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse ihracattaki olumlu gidişatın sürdüğünü ifade eden Pekcan, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini ve Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentilerin güçlenmekte olduğunu aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

Pekcan, şunları söyledi: “Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dış ticarete katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim.”

Otoda iç satışlar 750 bini zorluyor

Türkiye otomotiv pazarı 11 aylık dönemde yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Kasım 2020'de ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet oldu. Son ay satışlarıyla birlikte 750 bin adedin aşılması bekleniyor.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Son ay satışlarıyla birlikte bu yılki rakamın 750-800 bin adet arasında olması bekleniyor.

Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı. Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

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