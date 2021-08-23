Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm ve ekonomi reformlar kapsamında gelinen aşamanın ele alınacağı toplantıya ilgili tüm bakanlar katılacak.

Haber Merkezi DHA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 10.00'da gerçekleşecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

Toplantıya ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022- 2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan 'Orta Vadeli Program'ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

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