Ekonomide çarklar hızlandı

Odağına ekonomiyi alan ve bu yönde çabaları atan Türkiye, olumlu verilerle meyveleri toplamaya başladı. Haziran ayına ait açıklanan ekonomik verilerin her biri bir önceki aya göre ekonomide olumlu gelişmelerin başladığını gözler önüne serdi. Dün sabah ilk sevindirici veri kapasite kullanım oranlarından geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim malları 73,4’ten 76,3’e çıktı

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6’ya çıktı. KKO verilerine göre Haziran´da tüketim malları endeksi yüzde 74,1’den yüzde 75,1’e, dayanıklı tüketim malları endeksi yüzde 73,4’ten yüzde 76,3’e, dayanıksız tüketim malları endeksi yüzde 74,2’den yüzde 74,9’a, ara mallar endeksi yüzde 76,3’ten yüzde 76,8’e, yatırım malları endeksi yüzde 75,6’dan yüzde 77,2’ye yükseldi.

Siparişler yeni yatırım sinyali

Ekonomiye güç veren ikinci veri de yine Merkez Bankası’ndan geldi. Merkez’in verileri reel kesimin ekonomiye güveninin de tam olduğunu gözler önüne serdi. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı. Sanayiciler üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarlarında artış öngördü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir de zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 22,7 seviyesine geriledi.

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Sektörel güvenler arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı ‘Sektörel Güven Endeksleri’ verisi de olumlu tabloyu destekledi. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 7,5 oranında artarak 85,4 oldu. Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 93,2, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 oranında artarak 50,4’e çıktı.

Yabancılar hisse ve türk tahvili aldı

Olumlu verilerin arka arkaya gelmesi ve İstanbul seçimlerinin sonuçlanması piyasalara yabancı ilgisini artırdı. Dün, gelen alımlarla 2 yıllık Türk tahvili yüzde 2,56, 5 yıllık yüzde 4,75, 10 yıllık ise yüzde 2’ye yakın yükseldi. Türkiye’nin kredi risk priminde (CDS) de düşüş yaşandı. Cuma akşamı 445 puan olan CDS dün 429 puana kadar geriledi. Dün dolar da güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde kur 5,71 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL de haftanın ilk işlem gününde en düşük 6,5066 seviyesini gördü. Ancak gün sonuna doğru kurlarda tekrar yukarı yönlü hareket gözlendi. Borsa İstanbul açılışını yüzde 2,15 değer kazancıyla 96.039 puandan gerçekleştirdi. İlk yarıda 96 bin 200 seviyelerine kadar yükselen borsa günü ise % 1,23 artışla 95,182 puandan tamamladı.

G-20 önemli

Piyasalar, ABD-Türkiye ikili ilişkileri açısından ise oldukça kritik bir haftaya girdi. 28-29 Haziran tarihlerinde Osaka'da yapılacak G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşecek. G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD-İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.