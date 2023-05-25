Ekonomide çarklar hızlı dönüyor

Türkiye’nin makroekonomik göstergelerde sergilediği performans güçlenerek sürüyor. Seçim ortamına rağmen hem üretim ayağındaki gelişmeler hem de iş dünyasının geleceğe dönük nabzını tutan veriler, ekonomide çarkların hızla döndüğüne işaret ediyor. Düşük faiz, yüksek büyüme ve yatırımı önceleyen politikalar sayesinde iktisadi faaliyet sağlam bir duruş sergiliyor. Depremlerin olumsuz etkilerinin aşıldığını, ekonomide işlerin yolunda olduğunu ispatlayan verilerin başında Kapasite Kullanım Oranı geliyor.

İmalat sanayii genelinde Kapasite Kullanım Oranı (KKO), nisan ayında yüzde 75,4 iken, Mayıs’ta yüzde 76 seviyesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayiisi genelinde Kapasite Kullanım Oranı Mayıs’ta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan arttı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 76,3 seviyesine tırmandı. TCMB verilerine göre, Reel Kesim Güven Endeksi nisan ayında 108 iken, mayısta 108,3 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 105,1 olarak gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs ayında 0,3 puan artarak son 1 yılın zirvesine çıktı.