Ekonomide üç yıllık yol haritası netleşiyor: Orta vadeli program Eylül’de açıklanacak

Gözler orta vadeli programda ekonominin 3 yıllık yol haritası çizilecek. Artık son rötuşlar atılıyor. Programın, Eylül’ün ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Orta vadeli programın hazırlanma aşamasında bu zamana kadar ekonomi yönetimi, iş dünyasından, STK’lara kadar pek çok kesimle bir araya geldi ve tek tek görüşler alınarak talepler dinlendi.





Son olarak geçtiğimiz hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı ve tüm bu başlıklar masaya yatırıldı. Makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi. Detaylar ise programın açıklanması ise netleşecek.





Hedeflerin genel çerçevesi ne?





Temel hedef fiyat istikrarını sağlamak. Sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi isteniyor ve amaç enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi. Ekonomi yönetimi "fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecek" vurgusu da yapıyor.



























