|
Ekonomi

Ekonomide üç yıllık yol haritası netleşiyor: Orta vadeli program Eylül’de açıklanacak

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının Eylül’ün ilk haftası netleşmesi bekleniyor. Orta vadeli program için artık son rötuşlar atılıyor. Temel hedef fiyat istikrarını sağlamak. Ekonomi yönetimi "fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecek" vurgusu da yapıyor.

11:32 . 1/09/2023 Cuma
Diğer
Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Gözler orta vadeli programda ekonominin 3 yıllık yol haritası çizilecek. Artık son rötuşlar atılıyor. Programın, Eylül’ün ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Orta vadeli programın hazırlanma aşamasında bu zamana kadar ekonomi yönetimi, iş dünyasından, STK’lara kadar pek çok kesimle bir araya geldi ve tek tek görüşler alınarak talepler dinlendi.


Son olarak geçtiğimiz hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı ve tüm bu başlıklar masaya yatırıldı. Makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirildi. Detaylar ise programın açıklanması ise netleşecek.


Hedeflerin genel çerçevesi ne?


Temel hedef fiyat istikrarını sağlamak. Sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi isteniyor ve amaç enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi. Ekonomi yönetimi "fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecek" vurgusu da yapıyor.








#Orta vadeli program
#Fiyat istikrarı
#OVP
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Toplu sözleşme zammı ile engelli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Engelli aylığı 2024 zam tutarı