Ekonomideki dengelenme notu yükseltti

Ekonomistler, Fitch'in önceki gün not yükseltmesi ardından, diğer kuruluşların da pozitif yönlü bir revizyon yapması gerektiğini belirtiyor.

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yöneticisi, geçtiğimiz günlerdeki Türkiye'nin not görünümünü yukarı yönlü revize etme nedenlerini ekonomideki dengelenmenin sonucu olarak değerlendirdi. Katılığı bir TV programında söz konusu not yükselişinin gerekçelerini sıralayan Winslow "Bu karar, ekonomideki yeniden dengelenmeyi yansıtıyor. Ekonomik ilerleme devam ediyor, cari denge fazla verdi, aynı zamanda enflasyon geriledi, TL faiz indirimlerine rağmen değerlendi. Döviz rezervleri arttı. Elverişli küresel finansal koşullar ve ABD'nin yaptırımları kaldırması da etkili oldu" diye konuştu.

KAMU VE HANE HALKI BORCU GÜÇLÜ

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının önemli bir hassasiyet olduğunu söyleyen Winslow "Gelecek sene dış finansman ihtiyacının 170 milyar dolar olmasını bekliyoruz... Ancak yapısal önlemlerin dış bağımlılığı azaltacağını düşünüyoruz. Mesela emeklilik reformu tasarruf oranların artırabilir. Ama biz hükümetin reformları uygulama konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Ekonomide bazı zayıf ve güçlü taraflar olduğunu belirten Winslow kamu borcu ve hanehalkı borcunun ekonominin güçlü yanları olduğunu, dış finansman bağımlılığı, yüksek enflasyon, zayıf para politikası ve jeopolitik risklerin de zayıf tarafları oluşturduğunu belirtti.

GÖZLER DİĞER KURULUŞLARDA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi. Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmesi, enflasyonun tek haneye inmesi, TL'nin değer kazanması ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye konusunda yapacağı değerlendirmelerin daha olumlu olması bekleniyor.

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NEDEN YAVAŞLAR?

Orkun Gödek

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, 2018'de yaşanan süreçte önde gelen 3 kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye değerlendirmelerinde hızlı davranmayı tercih ettiğini belirterek, "S&P'nin değerlendirmeleri Moody's ve Fitch'e kıyasla daha muhafazakar olduğundan onu ayrı tuttuğumuzda, özellikle Moody's'in görünüm tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz. Şimdi 2020'de mevcut dengelerin sürdürülebilirliği yakından izlenecek. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda benzer adımlar diğer kuruluşlar nezdinde de gelecektir" şeklinde konuştu.

PİYASA MEMNUN

Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi, piyasalarda da olumlu karşılık buldu. Dolar/TL, dün haftaya 5,6878 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gün boyu 5,69'un altında işlem gördü. Borsa ise haftaya 0,82 yükselişle 99.26'den başladı. Analistler, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.



