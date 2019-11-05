Ekonomi Ekonomideki dengelenme notu yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomideki dengelenme notu yükseltti

Fitch Ratings Yöneticisi Douglas Winslow, not görünümünü 'ekonomideki dengelenme' nedeniylyükselttiklerini bildirdi. Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın sonrasında gözler diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomistler, Fitch'in önceki gün not yükseltmesi ardından, diğer kuruluşların da pozitif yönlü bir revizyon yapması gerektiğini belirtiyor.
Ekonomistler, Fitch'in önceki gün not yükseltmesi ardından, diğer kuruluşların da pozitif yönlü bir revizyon yapması gerektiğini belirtiyor.

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yöneticisi, geçtiğimiz günlerdeki Türkiye'nin not görünümünü yukarı yönlü revize etme nedenlerini ekonomideki dengelenmenin sonucu olarak değerlendirdi. Katılığı bir TV programında söz konusu not yükselişinin gerekçelerini sıralayan Winslow "Bu karar, ekonomideki yeniden dengelenmeyi yansıtıyor. Ekonomik ilerleme devam ediyor, cari denge fazla verdi, aynı zamanda enflasyon geriledi, TL faiz indirimlerine rağmen değerlendi. Döviz rezervleri arttı. Elverişli küresel finansal koşullar ve ABD'nin yaptırımları kaldırması da etkili oldu" diye konuştu.

KAMU VE HANE HALKI BORCU GÜÇLÜ

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının önemli bir hassasiyet olduğunu söyleyen Winslow "Gelecek sene dış finansman ihtiyacının 170 milyar dolar olmasını bekliyoruz... Ancak yapısal önlemlerin dış bağımlılığı azaltacağını düşünüyoruz. Mesela emeklilik reformu tasarruf oranların artırabilir. Ama biz hükümetin reformları uygulama konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Ekonomide bazı zayıf ve güçlü taraflar olduğunu belirten Winslow kamu borcu ve hanehalkı borcunun ekonominin güçlü yanları olduğunu, dış finansman bağımlılığı, yüksek enflasyon, zayıf para politikası ve jeopolitik risklerin de zayıf tarafları oluşturduğunu belirtti.

GÖZLER DİĞER KURULUŞLARDA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" yükseltmesinin ardından gözler, benzer adımlar atmalarının beklendiği diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına çevrildi. Fitch'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımın yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda belirgin bir ilerleme kaydetmesi, enflasyonun tek haneye inmesi, TL'nin değer kazanması ve Suriye konusunda tansiyonun düşmesi sonrası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye konusunda yapacağı değerlendirmelerin daha olumlu olması bekleniyor.

  • NEDEN YAVAŞLAR?
  • Orkun Gödek
  • Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, 2018'de yaşanan süreçte önde gelen 3 kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye değerlendirmelerinde hızlı davranmayı tercih ettiğini belirterek, "S&P'nin değerlendirmeleri Moody's ve Fitch'e kıyasla daha muhafazakar olduğundan onu ayrı tuttuğumuzda, özellikle Moody's'in görünüm tarafında benzer bir adım atmasını beklemek yanlış olmaz. Şimdi 2020'de mevcut dengelerin sürdürülebilirliği yakından izlenecek. Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda benzer adımlar diğer kuruluşlar nezdinde de gelecektir" şeklinde konuştu.
  • PİYASA MEMNUN
  • Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi, piyasalarda da olumlu karşılık buldu. Dolar/TL, dün haftaya 5,6878 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gün boyu 5,69'un altında işlem gördü. Borsa ise haftaya 0,82 yükselişle 99.26'den başladı. Analistler, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adımı nedeniyle Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, ekim ayı enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2 artışla piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşerek yıllık enflasyonun yüzde 8,55 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.


Enflasyonda son üç yılın en düşüğü
EKONOMİ
Enflasyonda son üç yılın en düşüğü
Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.