Ekonomi Ekonomik güven endeksi yükselişini sürdürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksi yükselişini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında da yükselişini sürdürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomik güven endeksi yükselişini sürdürüyor
Foto/arşiv

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

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