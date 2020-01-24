Ekonomi Ekonomik reformlara devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik reformlara devam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta Türkiye ekonomisini anlattı. Türkiye’de bankacılık sektörünün oldukça iyi durumda olduğunu söyleyen Albayrak, “Merkez Bankası, FED kadar bağımsız. Özellikle son bir yılda kur istikrarı sağlandı ve ihracat performansı iyileşti. Türkiye ekonomik reformlara devam edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kentinde 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel büyüme gündemini şekillendirme" başlıklı oturumda, Türkiye'nin bilançosunun çok kuvvetli ve rekabetçi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nde kamu borcunun milli gelire oranının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğunu, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 32'lerde seyrettiğini hatırlatan Albayrak, Türkiye'nin AB'nin Maastricht Kriterleri'nde belirlenen değerleri yerine getirdiğini anlattı. Albayrak, Türkiye'nin güçlü bir bilançoya, büyüme kapasitesine, rekabetçi özel sektöre, yüksek ihracat kapasitesine ve genç nüfusa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

ÖZEL SEKTÖR ÇOK REKABETÇİ

Türkiye'de özel sektörün özellikle son 25 yılda ihracat kapasitesini çok rekabetçi hale getirdiğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi" dedi. Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracat performansının önceki 5 yıldan çok daha iyi olduğunu kaydetti. Türkiye’de bankacılık sektörünün de oldukça iyi durumda olduğunun altını çizdi. Albayrak, Türkiye'nin ekonomik reformlara devam edeceğini de sözlerine ekledi.

  • 16 yılda büyük yatırımlara imza attık
  • Albayrak, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden çok şey öğrendiğini ve 2018 yılında yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiğine dikkati çekti. Türkiye’de özellikle son bir yılda kur istikrarı sağlandığını ve ihracat performansının iyileştiğini kaydeden Albayrak, ekonominin cari fazla verdiğini anlattı. Özel sektörün daha rekabetçi olması için uygun koşullar sağlamaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Hükümet, son 16 yılda altyapı, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji alanına dev yatırımlar yaptı” dedi.
  • MERKEZ BANKASI EN AZ FED KADAR BAĞIMSIZDIR
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ABD Merkez Bankası FED kadar bağımsız olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Merkez Bankası'nın tek sorumluluğu fiyat istikrarını sağlamak değildir. Merkez Bankası aynı zamanda finansal istikrarı da sağlamalıdır. Çünkü gelişmekte olan ekonomilerin büyümeye, istihdamı ve yatırımları artırmaya ihtiyacı vardır" yorumunu yaptı.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE

  • Türkiye'de son yıllarda Gezi Parkı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylar yaşadığını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'a komşu olduğunu, DAEŞ, YPG, PKK, PYD gibi terör örgütleriyle ciddi biçimde mücadele ettiğini vurguladı.

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