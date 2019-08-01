Ekonomiye 3 güçlü mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminini 0,7 puan aşağı yönlü güncelleyen TCMB, 2020 ve 2021 hedeflerinde ise değişiklik yapmadı. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2020 sonunda enflasyon yüzde 8,2, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4 olarak ilan edildi. Orta vadede yüzde 5 enflasyon tahmini de değişmedi.

Murat Uysal

TL İLE TİCARET ARTACAK

İlk basın toplantısını yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini aktardı. Toplantıda enflasyonun düşüşünü hızlandıracak olan TL ile ticaretin artırılması için çalışıldığına işaret eden Uysal, İhtiyat Akçesi’nden gelen paranın yarısının Hazine hesaplarına geçtiğini ve Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin İstanbul’a taşınması çalışmaların başladığını da söyledi.

HEDEF VE BEKLENTİ BİRBİRİYLE ÖRTÜŞTÜ

MB’nin enflasyon beklentileri 2019 yılı için beklenen bir hedef olarak yorumlandı. Piyasa yapıcıları, 2020 için öngörülen yüzde 8,2’lik enflasyon beklentisinin ise zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Ancak yeni başkan Uysal, bu konuya da açıklık getirerek, enflasyonda en büyük belirleyicinin gıda fiyatları olduğunu, kısmı olarak gerileyen gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da dengeleneceğini akardı.

“MAKUL FAİZ” VURGUSU

Geniş katılımlı toplantıda piyasanın en çok merak ettiği reel faiz konusu da gündeme geldi. Burada net bir duruş sergileyen Murat Uysal, Merkez Bankalarının oran vermesinin doğru olmayacağını söyledi. Buna karşın verdiği cevaplarla faizlerde önümüzdeki süreçte bir miktar daha düşüş olabileceği sinyali güçlendi. Uysal, faize ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Makul reel faizi değerlendirirken öncelikle emsal ülkelerin para politikası duruşlarının ima ettiği reel faizi dikkate almamız gerekiyor. Diğer yandan risk primleri, yurtiçi yerleşiklerin portföy tercihleri yakından takip ettiğimiz alan olacak. Kredilerde büyümenin iç ve dış dengeyi sağlayacak şekilde gelişimi ve son olarak enflasyonda düşüşün sürekliliğini sağlayacak reel getiri oranına da dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu. Reel faizde emsal alınacak ülkeler Brezilya, Güney Afrika ve Güney Kore olarak sırlandı. Uysal, 425 baz puanlık indirimin de mevduat ve kredi faizlerine yakın zamanda yansımasını beklediklerini belirtti.

REKLAM

CEVAPLARLA GÜVEN VERDİ

Toplantıda iletişim politikasının güçlendirileceği vurgusu da yapıldı. Uysal, “Reel sektörle, finans sektörüyle ve basın mensuplarıyla daha sık bir araya gelerek para politikasına yönelik bakışımızı daha açık paylaşacağımız bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Her soruya net yanıt veren yeni başkan, piyasa yapıcılardan tam not aldı. Bankacılar, iletişimle öngörülebilirliğin artıp, oynaklığın azalabileceğini dile getirdi.

SPEKÜLASYONA İZİN VERMEDİ

Gerek yurt içi gerekse yurt dışından katılımın olduğu toplantıda yeni başkana Cumhurbaşkanı tarafından bizzat atanmasının rahatsızlık verip vermediği de soruldu. Başkan Uysal; burada da net bir tavır sergileyerek, “Mevcut kanun ve yasal düzenlemelere göre alınan bir karar. Şu an görevi üstlenen ekip olarak hedefimize odaklanmış vaziyetteyiz. Enflasyon hedefi hükümetle birlikte belirleniyor. Biz de fiyat istikrarı ve finansal istikrar konusuna tüm vaktimizi yoğunlaştırmış durumdayız” cevabını verdi.

MERKEZ’İN HAREKET KABİLİYETİ GÜÇLÜ

Uysal, ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını ve gerekirse karşılık oranlarında değişiklik yapabileceklerini söyledi. Ancak tüm bunlar için alınan bir karar olmadığına vurgu yapan Uysal, “Enflasyondaki düşüşü sürekli kılacak bir parasal duruşu benimserken diğer yandan finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla bankanın elindeki araçları gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

DOLARİZASYON AZALACAK

Son dönemde dolarizasyonun ciddi noktaya geldiğine yönelik sorular da soruldu. Uysal, “2018 yılı kur şoku sonrasında döviz kurunda yükseliş beklentisi arttı. Türk Lirası mevduatından döviz mevduatına hem hane halkı hem de kurumlarda bir yönelim gerçekleşti. Bu da zaman içinde döviz mevduatlarında tedrici bir artışa neden oldu. Bunun herhangi bir dış etkenle ilgisi yok. Yani dışarıdan giriş ya da çıkıştan kaynaklanmıyor. Durumu normal bir bankacılık sistemi içerisinde yaşanan bir süreç olarak izliyoruz. Ancak, enflasyon görünümü ve para politikasındaki duruşumuz önümüzdeki dönemde TL’ye olan güveni artırarak, dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimiz beklentisini oluşturuyor” ifadesini kullandı. Açıklamaların olumlu yansıması piyasalarda da karşılık buldu. Güne 5,56 seviyelerinden başlayan dolar kuru açıklamaların ardından kademeli olarak 5,51’e avro 6,15’e kadar geriledi. Gösterge faiz de uzun bir aradan sonra yüzde 16’dan yüzde 15,98’e geriledi. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’lerde 347 puana kadar geriledi. BİST 100 endeksi de günü 102 puanın üzerinde tamamladı.

EKONOMİ Türk dünyası ortak odada