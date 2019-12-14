Ekonomi Ekonomiye güven geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye güven geldi

Faiz indirimleri, üçüncü çeyrek büyümesi ve para piyasalarındaki olumlu işaretler ekonomiye güven geldiğini tescilledi. Olumlu verilerin etkisiyle Türkiye’nin beş yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altına geriledi. Dün 292’ye gerileyen CDS primi, Temmuz 2018’den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomik toparlanma hızlandıkça Türkiye’ye güven artıyor. Merkez Bankası’nın son altı ayda faizleri yüzde 24’ten yüzde 12’ye çekmesinin de etkisiyle iç talepte önemli bir hareketlilik var. Üçüncü çeyrek büyümesiyle tescillenen yeniden büyüme dönemine geçiş yerli ve yabancı yatırımcıyı harekete geçirdi.

RAKAMLARA YANSIDI

Ekonomide oluşan güven havası rakamlara yansıdı. Borsa İstanbul Nisan 2018’den bu yana ilk kez 110 bin seviyesinin üzerine çıktı. İki yıllık gösterge tahvil faizi uzun bir aradan sonra yüzde 12’nin altına geriledi. Türkiye ekonomisindeki riskleri açıklayan bir gösterge olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altına geriledi. Yüzde 3,5 düşüşle 292’ye gerileyen rakam, Temmuz 2018’den bu yana yani son 18 ayda görülen en düşük seviye oldu.

518’DEN 292’YE GERİLEDİ

Türkiye ekonomisinin geçen sene karşı karşıya kaldığı kur saldırısının ardından 11 Eylül 2018’de 518’e çıkarak son yılların en yükseğine fırlayan CDS primi, Şubat 2019’da 303 sevilerine kadar inse de daha sonraki aylarda yeniden yükselmişti. Haziran 2019’da bu yılın ikinci yüksek rakamı olan 568’e çıkan risk primi, önceki gün 297’ye indikten sonra dün bir miktar daha gerileyerek 292’ye geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİNDEN İYİ HABER GELDİ

Türkiye’de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 119,8’den 123,2’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 120’ye çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 114,7’ye geriledi.

İMALAT YÜZDE 3,7’LİK ARTIŞLA DİKKAT ÇEKTİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Sağlam desteklerle sanayicinin yanındayız

  • Mustafa Varank
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8’lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8’lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız.”

İTO’dan üretim için kredi talebi
EKONOMİ
İTO’dan üretim için kredi talebi
Sınır dışı edildiler

Sınır dışı edildiler

​İngiltere vatandaşı 4 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi.
Türkiyenin eli güçleniyor

Türkiye'nin eli güçleniyor

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak.
HDP yine şaşırtmadı

HDP yine şaşırtmadı

TBMM'de okunan karar metnine HDP, 'hayır' oyu verdi.
Dört partiden<br>ortak tepki

Dört partiden
ortak tepki

ABD'nin skandal 'Ermeni kararı' kınanarak reddedildi.
Karar verildi

Karar verildi

​HDP'nin Diyarbakır mitingindeki saldırıya ilişkin 3 kişiye 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet.
Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber

ABD ​Temsilciler Meclisi Komitesi Trump'a yönelik 2 azil maddesini onayladı.
Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması.
"Aklınızı başınıza alın"

"Aklınızı başınıza alın"

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablasından hükümete uyarı.
Sınır kapısında <br>ağlayarak ayrıldı

Sınır kapısında
ağlayarak ayrıldı

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi.
Ceza indirimi yok

Ceza indirimi yok

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Büyük salgınlar kaçınılmaz

Büyük salgınlar kaçınılmaz

​Aşı karşıtlarının 10 iddiası ve bilimsel gerçekler.
İstanbul'da<br> dev operasyon

İstanbul'da
dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.
Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.
Seville haritası artık geçersiz
Gündem

Seville haritası artık geçersiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşması ile denizdeki haklarını tescil ettirdiğini söyledi. Kurtulmuş, “Bu anlaşma ile Türkiye’yi Ege’nin iç sularında hapsetmeyi öngören Seville haritası tamamen geçersiz hale geldi. Bu anlaşma Türkiye’nin elini rahatlatan ve güçlendiren bir adım” dedi
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Gündem

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan il olma unvanı ile tanınan Sinop'ta son zamanlar yaşanan ölümcül kazalar nedeniyle kentin belirli noktalarına toplamda 20 trafik lambası takıldı. bu gelişmenin ardından Sinop, trafik lambası olmayan tek il unvanını da kaybetmiş oldu.
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gündem

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası Diyarbakır'dan da bir acı haber geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile yetkililerden şırıngalı çikolata için önlem alınmasını istedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.