Ekonomiye güven geldi

Ekonomik toparlanma hızlandıkça Türkiye’ye güven artıyor. Merkez Bankası’nın son altı ayda faizleri yüzde 24’ten yüzde 12’ye çekmesinin de etkisiyle iç talepte önemli bir hareketlilik var. Üçüncü çeyrek büyümesiyle tescillenen yeniden büyüme dönemine geçiş yerli ve yabancı yatırımcıyı harekete geçirdi.

RAKAMLARA YANSIDI

Ekonomide oluşan güven havası rakamlara yansıdı. Borsa İstanbul Nisan 2018’den bu yana ilk kez 110 bin seviyesinin üzerine çıktı. İki yıllık gösterge tahvil faizi uzun bir aradan sonra yüzde 12’nin altına geriledi. Türkiye ekonomisindeki riskleri açıklayan bir gösterge olan Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altına geriledi. Yüzde 3,5 düşüşle 292’ye gerileyen rakam, Temmuz 2018’den bu yana yani son 18 ayda görülen en düşük seviye oldu.

518’DEN 292’YE GERİLEDİ

Türkiye ekonomisinin geçen sene karşı karşıya kaldığı kur saldırısının ardından 11 Eylül 2018’de 518’e çıkarak son yılların en yükseğine fırlayan CDS primi, Şubat 2019’da 303 sevilerine kadar inse de daha sonraki aylarda yeniden yükselmişti. Haziran 2019’da bu yılın ikinci yüksek rakamı olan 568’e çıkan risk primi, önceki gün 297’ye indikten sonra dün bir miktar daha gerileyerek 292’ye geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİNDEN İYİ HABER GELDİ

Türkiye’de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 119,8’den 123,2’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 120’ye çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 114,7’ye geriledi.

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İMALAT YÜZDE 3,7’LİK ARTIŞLA DİKKAT ÇEKTİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Sağlam desteklerle sanayicinin yanındayız

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8’lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8’lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız.”