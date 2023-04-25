Ekonomiye güven perçinleniyor

Türkiye ekonomisinin makro göstergelerde sergilediği performans güçlenerek sürüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin olumsuz etkilerine rağmen hem üretim ayağındaki gelişmeler, hem de iş dünyasının geleceğe dönük nabzını tutan veriler, ekonomiye olan güvenin perçinlendiğini ortaya koyuyor.

KAPASİTE KULLANIMI 1,9 PUAN ARTTI

İktisadi faaliyetteki canlılığı ispatlayan verilerin başında imalat sanayii kapasite kullanım oranı geliyor.

2023 yılının ilk çeyreğinde ılımlı bir seyir izleyen kapasite kullanımı nisanda da yüzde 75,4 oranına çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya kıyasla 1,9 puan arttı. Mal grupları bazında da kapasite kullanım oranları yükseldi. Nisanda kapasite kullanım oranları dayanıklı tüketim mallarında yüzde 71,9, ara mallarda yüzde 74,4, yatırım mallarında yüzde 79,1 ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73,4 oldu. Ekonomide bir başka sevindirici gelişme reel kesim güveninde yaşandı.

REEL KESİM GÜVENİ 11 AYIN ZİRVESİNDE

TCMB verilerine göre; reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108 seviyesinde gerçekleşti. Bu, son 11 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Önceki veri 105,2 düzeyindeydi. Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, toplam istihdam ve üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler reel kesim güven endeksini artış yönünde etkiledi.

Hizmet sektörü ivme kazandı

Dün açıklanan güven endeksi de hizmet sektöründe ivme kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1 artttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 116,8 iken nisanda 118,1 değerini aldı. Güven endeksi, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde perakende ticarette iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,2 artış gösterdi. Öte yandan finansal hizmetler güven endeksi de nisanda bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 148,3 seviyesine yükseldi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talep tahmini endeksi artış yönünde destekledi.







