Ekonomiye katkı veren şirketlere ödül

72 ilde yaklaşık 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmalarda, sektöründe en çok tercih edilen şirketler sırasıyla elmas, platin ve altın ödüllerinin sahibi oldu.

Ödül törenine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, “İtibarın kazanılması, kazandırılması ve gerçekten itibarı hak edenlere hak ettiklerinin bir ödülle anlatılması bizim için çok kıymetli. Bizim önemsediğimiz, bu projenin içinde olmak için can attığımız tarafı bu ödüllerin bilimsel bir platformda oluşturulmuş ödüller olmasıdır” dedi.