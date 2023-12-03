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Ekonomi

Ekonomiye katkı veren şirketlere ödül

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen iş dünyasına ‘Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni’ ve ‘Kadın Marka Tercih Endeksi’ ödülleri sahiplerine dağıtıldı.

04:00 - 3/12/2023 воскресенье
Güncelleme: 05:08 - 3/12/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Sektörde en çok tercih edilen şirketler sırasıyla elmas, platin ve altın ödülerinin sahibi oldu.
Sektörde en çok tercih edilen şirketler sırasıyla elmas, platin ve altın ödülerinin sahibi oldu.
AKIN ALİ POLAT

72 ilde yaklaşık 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmalarda, sektöründe en çok tercih edilen şirketler sırasıyla elmas, platin ve altın ödüllerinin sahibi oldu.

Ödül törenine ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, “İtibarın kazanılması, kazandırılması ve gerçekten itibarı hak edenlere hak ettiklerinin bir ödülle anlatılması bizim için çok kıymetli. Bizim önemsediğimiz, bu projenin içinde olmak için can attığımız tarafı bu ödüllerin bilimsel bir platformda oluşturulmuş ödüller olmasıdır” dedi.


#Ekonomi
#şirket
#iş dünyası
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