Ekonomi Eksik maaşa mektuplu uyarı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eksik maaşa mektuplu uyarı

Kayıt dışı istihdam ile daha etkin mücadele etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalıştırdığı personele eksik maaş ödeyen işvereni mektupla uyaracak.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Eksik maaşa mektuplu uyarı
​Çalıştırdığı personele eksik maaş ödeyen işveren mektupla uyarılacak.

Çalıştırdığı personele eksik maaş ödeyen işveren mektupla uyarılacak. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele etmek için hükümet yakın dönemde yeni uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu sektörler ile işverenleri radarına alacak. Kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda farkındalığı artıracak programların uygulanacağı çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve RTÜK gibi paydaşlar da destek sunacak.

KAYITLI ÇALIŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Bu çerçevede önümüzdeki yıl üç adım atılması planlanıyor. İlk etapta Türkiye genelinde kayıtlı istihdamın önemi hakkında ilgili taraflara sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Özellikle kayıt içi çalışmanın çalışanlara sağladığı haklar anlatılacak.

SMS’TEN SONRA YAZILI BİLGİLENDİRME

İkinci adımda ise özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilmesi uygulamasına devam edilecek. Son adımda ise yapılan analizler sonucunda kalifiye meslek mensuplarını istihdam eden ve kayıt dışı istihdam ile eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.

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