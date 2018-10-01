Elazığ ihracatla büyüyor

Bölgeler arasındaki gelir dengesizliğini bir nebze de olsa gidermek adına 250 milyon dolar yatırımla Elazığ’da kurulan Seza Çimento Fabrikası, bölgede 500 kişiye istihdam sağlıyor. Fabrikayı kurdukları 2016 yılından bu yana yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık, lojistik ve liman yatırımlarının yanında bölgede 20 milyon dolarlık yatırımla beton santralleri kuracaklarını ve 15 milyon dolarlık yatırımla da fabrikanın enerji ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak bir güneş enerjisi santrali açacaklarını ifade etti.

Kurulan fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olma özelliğinden de söz eden Açık, kısa sürede yurt içi ve dışında başarılı bir performans elde ettiklerini belirtti.

İÇİNDEN TREN GEÇEN FABRİKA

Fabrikayla alakalı önemli noktalara da değinen Yasemin Açık, TCDD hattına ek olarak kendi imkanlarıyla üç hat demiryolu yaptıklarını vurguladı. Oluşturdukları ağ ile İskenderun’a kadar nakliyatı kolay bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, TCDD ağının imkan verdiği her noktaya da ürünlerini ulaştırdıklarının altını çizdi.

GÜNDE 7 BİN 500 TON ÇİMENTO ÜRETİMİ

Fabrikanın ortalamanın çok altında bir toz salınımı sergilediği ve ‘Türkiye’nin çevreci çimento fabrikası’ misyonuyla faaliyet gösterdiklerine vurgu yapan Açık, “Fabrikamız, günde 7 bin 500 ton çimento üretimine imza atıyor. Aileleriyle beraber düşündüğümüzde bölgede yaklaşık 5 bin kişinin hayatına dokunuyoruz” ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar ürün kapasitelerinin yüzde 22,5’ini ihraç edeceklerine vurgulayan Açık, 2019 yılında ihracatın üretime payını yüzde 30’lara çıkarma önceliğinde olduklarından bahsetti. 2019’un ihracatta atak yılları olacağının altını çizen Açık, bu kapsamda bu yıl bazı enstrümanları devreye alıp, lojistik ve liman operasyonlarına yönelik yatırımlar yapacaklarını söyledi.

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Açık ayrıca ar-ge çalışmalarının toplam gelirlerindeki payını 2019’da yüzde ikiden yüzde beşe çıkartacaklarını belirtti.

Üretimde robot teknolojisi

Yasemin Açık, “Çimento sektöründe üretimde numune alınan alanlar, bazen çok tehlikeli ve riskli bölgeler olabiliyor. Üretimin tüm safhalarında numune analizlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, robolab kullanıyoruz. Bu, insan kaynaklı hataları tolere eden bir yöntem” dedi.

Kur artışı geçici

Günümüzde yaşanan ekonomik süreci değerlendiren Açık, söz konusu gelişmelerin geçici olduğunun da bilinmesi gerektiğini vurguladı.Açık, “Kur artışı bizi sarsmadı çünkü ihracatta iyi bir durumdayız. Bu kur artışının da geçici olduğunu düşünüyorum” dedi.

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