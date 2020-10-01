Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Elektriğe yüzde 575 zam geldi İşte yeni tarifeler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi: İşte yeni tarifeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) haziran ayında gelecek üç aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı duyurmuştu. Ekim ayına girilmesiyle yeni tarifeler açıklandı. 1 Ekim-31 Aralık arasında üç aylık dönemde geçerli olacak elektrik tarifelerini belirlemek üzere yaptığı toplantıdan, elektriğe yüzde 5.75 oranında zam kararı çıktı. Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

EPDK, yeni tarifeleri belirlemek üzere dün özel bir toplantı yaptı. Toplantıda, sektörün maliyetleri masaya yatırıldı. Dolar kuru artışı, kur artışına bağlı olarak YEKDEM’den gelen (güneş, rüzgar, su gibi YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerinde alım garantileri dolar üzerinden hesaplanıyor) ek maliyet ve diğer maliyetler değerlendirildi. Bu veriler çerçevesinde elektriğe, tüm abone gruplarında yılın son çeyreğinde yüzde 5.75 zam yapıldı.

İşte yeni tarifeler

EPDK’nın, 1 Ekim tarifelerine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, eski ve yeni tarifeler:

  • Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak
EKONOMİ
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak

TRT payı yükseldi

Elektrikten, yüzde 2 TRT payı alınıyor. Bu zamla birlikte elektrikte ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı. Sanayiden, TRT payı alınmıyor.

Beklenen haber geldi: Elektriğe 3 ay zam yok
EKONOMİ
Beklenen haber geldi: Elektriğe 3 ay zam yok
  • Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi de arttı. Buna göre EÜAŞ’ın, “toptan elektrik satış fiyatı" (kilovatsaat başına) 13.20 kuruştan 15.48 kuruşa yükseldi.
Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.