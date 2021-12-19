​Elektriğin yüzde 10’u rüzgârdan​

Türkiye, 1998 yılında 1,5 megawattlık sembolik bir kapasiteyle adım attığı rüzgar enerjisinde, bugün rekor üretime imza attı. 1998 yılında ilk kez İzmir’in Çeşme ilçesinde kurulan Germiyan Rüzgar Enerjisi Santrali’nin ardından son santral ise ülkenin en doğusu olan Van’ın Gevaş ilçesinde devreye girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Rüzgâr enerjisinde ilk adımı 23 yıl önce İzmir’de attık. Çok değil 1,5 megawatt gücündeydi o santralimiz ama sembolik anlamı maddi yatırımın çok ötesindeydi. Şimdi sektörümüz yaptığı yatırımlarla 10 bin 500 megawatt’ın üzerine çıktı” diye konuştu.

Fatih Dönmez

50 BİN HANEYE ELEKTRİK

Enerjide tam bağımsızlık politikası yürüten Türkiye, ülkeyi en batısından en doğusuna kadar Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) ile donattı. 1998’de İzmir’in Çeşme ilçesinde kurulan Germiyan RES’in ardından, son santralini ise ülkenin en doğusunda yer alan 2 bin 900 rakımlı Van’ın Gevaş bölgesinde kuruldu. FİBA Grup tarafından kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

OYNAT 01:07 Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyada büyük bir enflasyon sorununun yaşandığını ifade eden Bakan Dönmez, toptan enerji fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış gösterdiğini vurgulayarak, 'Enerji fiyatındaki artışın hepsini tüketiciye yansıtmıyoruz. Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' dedi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023 yılında konutlara aktarılacağını belirten Bakan, vatandaşa gelen faturanın 4'te 3'ünü devletin karşıladığını söyledi. BiP'te paylaş

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AVRUPA’DA 8’İNCİ SIRADAYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgar enerjisinde gelinen son noktayı bir grup gazeteciye değerlendirdi. Dönmez, “Bugün rüzgâr enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmamız faaliyet gösteriyor. İşletme halindeki 355 santralimizde toplamda yıllık 30 terawatt saatlik üretim yapıyoruz. Rüzgâr kurulu gücünde Avrupa’da 8’inci, dünyada 13’üncü sıradayız. 10 bin 500 megawatt’a ulaşan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10’unu rüzgârdan karşılıyoruz” dedi.

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10 BİN MEGAWAT AŞILDI

Pandemi döneminde bile rüzgar enerjisi yatırımcılarının yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Dönmez, “Kurulu gücümüz 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin megawatt daha artarak bugün 10 bin 500 megawatt’ın üzerine çıktı. Hâlihazırda bin 585 megawatt kurulu gücündeki 63 santralimiz inşa halinde. Önümüzdeki dönem yeni YEKA yarışmalarımızla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız” dedi.

GÜNDEM Bakan Dönmez: Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı

Rüzgarda 6 kıtada 45 ülkeye ihracat

Bakan Dönmez, rüzgâr enerjisi sektöründe yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Dönmez, “Sektörümüz, yüzde 65 yerli üretim oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çekiyor. Türkiye, bugün 6 kıtada 45 ülkeye rüzgâr enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Firma cirolarının yüzde 70-80’lik kısmı ihracat gelirlerinden oluşuyor” dedi. Dönmez, Milli Enerji ve Maden politikasının hayata geçirildiği 2017'den bu yana, elektrik enerjisinin 18 bin 643 megawattlık kısmının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını söyledi.