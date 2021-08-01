Ekonomi Elektrik tüketiminde rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik tüketiminde rekor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ayın en düşük seviyesine gerileyen elektrik tüketimi, tatilin sona ermesiyle tekrar rekor seviyelere ulaştı.

Haber Merkezi AA
Elektrik tüketiminde rekor
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle ayın en düşük seviyesini gören elektrik tüketimi, 30 Temmuz'da 1 milyon 88 bin 929 megavatsaatle rekor kırdı

Bayramın birinci günü ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olması ve konutlardaki düşük kullanım nedeniyle azalış eğilimine giren elektrik tüketimi, bayramın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle ayın en düşük seviyesini gördü.

Tüketim, bayramın ikinci gününde 778 bin 72 megavatsaat, üçüncü gününde 799 bin 416 megavatsaat, son gününde ise 813 bin 957 megavatsaat seviyelerinde seyretti.

Tatilin sona ermesiyle yeniden artışa geçen elektrik tüketimi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş günü olan 26 Temmuz'da 1 milyon 12 bin 231 megavatsaat seviyesine ulaştı.

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30 Temmuz'da tüm zamanların tüketim rekoru kırıldı

Bir sonraki gün yükselişini 1 milyon 60 bin 32 megavatsaate taşıyan elektrik tüketiminde 28 Temmuz Çarşamba günü 1 milyon 70 bin 13 megavatsaatle 13 Temmuz'da kaydedilen 1 milyon 61 bin 741 megavatsaatlik rekor seviye aşıldı.

Bayram tatili sonrası yükseliş eğilimini sürdüren elektrik tüketimi, 29 Temmuz'da 1 milyon 80 bin 37 megavatsaate kadar tırmanırken 30 Temmuz Cuma günü ise 1 milyon 88 bin 929 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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