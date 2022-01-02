​Elektrik ve gaza zam​

Yeni yılla birlikte elektrik, doğalgaz ve köprü geçiş ücretlerini değişik oranlarda zam yapıldı. Bir süredir gündemde geniş yer tutan elektrikte kademeli ücret tarifesi, Türkiye genelini kapsayacak şekilde dün itibariyle başlatıldı. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketiminde kilovatsaat başına 0.916 kuruş olarak uygulanan fiyat 1 lira 37 kuruşa yükseltildi. Elektrik tüketimi aylık 150 kilovatsaati aşan mesken aboneleri için kilovatsaat başına tarife de 2 lira 6 kuruş olacak.

AZ HARCAMAYA DÜŞÜK TARİFE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğini duyurdu. EPDK açıklamasında, “Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar oldu. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşıladı” denildi.

KÖPRÜLERDE TEK YÖN 8,25 TL

Otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 24,5 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre birinci sınıf araçların geçiş ücreti 13 lira 25 kuruştan 16 lira 50 kuruşa çıkarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde uygulanan tek yön geçiş ücreti çift yönlü olarak değiştirildi ve birinci sınıf araçların geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlendi. Avrasya Tüneli’nde otomobil geçiş ücreti 46 liradan 53 liraya çıkarıldı.

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DOĞAL GAZIN MESKEN TARİFESİ YÜZDE 25 ARTTI