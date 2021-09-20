Ekonomi Elektrikli KONA sahneye çıktı
OTOMOTİV

Elektrikli KONA sahneye çıktı

Hyundai Assan, dünyanın seri üretim ilk B-SUV modeli olan KONA EV’yi Türk tüketicisiyle buluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektrikli KONA sahneye çıktı
Hyundai KONA Electric

Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören KONA EV’nin yakıt tüketimi otomobilin tam şarjıyla 484 kilometre.

KONA EV müşterilerine ilk 5 bakımı, Wallbox şarj ünitesi ve ayrıca 250 dk şarjı da hediye ediliyor. KONA Elektrik kullanıcıları, 1 yıl boyunca ücretsiz yol yardımı hizmetinden de faydalanabilecek. Hyundai Assan, iki farklı donanım ve motor seçeneğine sahip KONA Elektrik’i lansmana özel fiyatlarla satışa sunuyor. KONA Elektrik Progressive 100 kW 487 bin lira, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734 bin liraya satılıyor.

ŞARJ İSTASYONU 2 YILDA 5 KAT ARTACAK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat daha artması bekleniyor. Hyundai olarak, gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini satışa sunarak Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlangıcına imza atıyoruz” dedi.

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