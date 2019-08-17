Ekonomi Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.
Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı.

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi.

1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.

Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu.

Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

İthalat azaldı, ihracat arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi.

Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi.

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’Su’dan bedava elektrik
FOTOĞRAF 7
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İlçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Yunuslu mevkisinde dere yatağına kurulan sistemle bir evin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor. Hobi olarak başladığı elektronik işlerle uğraşmayı geliştiren Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, hem hobi amaçlı hem de elektrik faturalarını bir nebze de olsa düşürmek adına dereye sistem kurmak istedi.
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Yaptığı araştırmaların sonrasında bazı parçalarını kendisinin yaptığı sistemi mahalledeki evinin 50 metre aşağısındaki dereye monte eden Arıncı, ilk etapta 12-48 volt arası elektrik almayı başardı. Çark, dinamo, şarj kontrol cihazı, akü ve kabloların kullanıldığı düşük bütçeli sistem ile evin dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden yeterince karşılanabiliyor.
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AMATÖRCE YAPILDI İHTİYACI KARŞILIYOR: Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, internetten yaptığı araştırmalar sonrasında amatör şekilde elektrik üreten bir sistem kurduğunu söyledi. Elektronik işlere merakı olduğundan dolayı sistemi kurduğunu, şuanda üretilen elektriğin de kendisine yeterli geldiğini ifade eden Arıncı, “Parçaları bir araya getirerek elektriği ürettik...
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Yeryüzünde hareketi olan her şey mutlaka enerji üretiyor. Biz de sudan elektrik nasıl üretebiliriz? Diye düşündük ve bunu denedik. Burada kurulan sistem ile 12-48 volt arası elektrik üretilebiliyor. Devir 200-300 arasında olduğu zaman ortalama 12-15 volt, daha fazla olduğu zaman 48 volta kadar elektrik üretebiliyor. Oradaki elektriği toprağa gömülü olan siyah kablo ile eve kadar ulaştırdık, burada da yakmaya çalışıyoruz” dedi.
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Dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden sağlanıyor Kurulan sisteminin kısa sürede tamamlandığını ve daha geliştirilme aşamasında olduğuna dikkat çeken Arıncı, “Kısa sürede sistemi tamamladığımız için şu an televizyon çalıştırmıyor ama çalıştırabilirim. Üretilen elektriği şarj kontrol cihazı ile akülere depolayıp, sonrasında da 12 voltu 220 volta dönüştüren güç çeviricileri ile televizyon çalışabilir, buzdolabı da çalışabilir. Ancak bunun denemesini yapmadım. Ben şu anda sadece aydınlatmayı kullanıyorum. Şu anda evin dış cephesinde kullanılan 12 voltluk ampuller ve projektörler sayesinde dış aydınlatmayı 220 volt üzerinden değil de 12 volt üzerinden sağlıyorum” şeklinde konuştu.
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PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR: Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, ilerleyen zamanlarda imkanlar dahilinde sistemi büyüterek, komşularının da faydalanmasını sağlamayı hedeflediğini belirterek, “İlerleyen zamanda benim temel projem daha geliştirmek. Burası Eskiçokdeğirmen Mahallesi olduğundan eskiden değirmen ve su çok vardı. Ben de ilerleyen zamanda buraya bir değirmen sistemi kurup 10 kw kadar elektrik üretip evin ve birkaç hanenin elektriğini sağlayabiliriz...
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İlerleyen zamanda komşularımıza da elektrik verebiliriz. Ama bunun için de biraz maliyet gerekiyor, parayı fazla tutan bir sistem. Benim kurduğum sistem düşük maliyetle ile oldu” ifadelerine yer verdi.
’Su’dan bedava elektrik
Ordu'nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.


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