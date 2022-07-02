Ekonomi Elmanın fiyatı tarladan markete 7 kat artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elmanın fiyatı tarladan markete 7 kat artıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatları ile tarım sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Elmanın fiyatı tarladan markete 7 kat artıyor
Elmanın fiyatı tarladan markete 7 kat artıyor

Geçen ay elmanın 7 kat, yeşil mercimeğin 3,8 kat, maydanozun 3,6 kat, ıspanağın 3,5 kat, kuru fasulyenin 3,4 kat, marulun, kuru incirin, havuç ve nohudun 3,2 kat, kuru üzümün 3 kat fazla fiyatla tüketiciye satıldığının altını çizen Bayraktar, üreticide 2 lira olan elmanın 13 lira 96 kuruşa, 8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimeğin 31 lira 24 kuruşa, 1 lira 5 kuruş olan maydanozun 3 lira 74 kuruşa, 4 lira olan ıspanağın 13 lira 99 kuruşa, 7 lira 94 kuruş olan kuru fasulyenin 26 lira 77 kuruşa, 32 lira olan kuru incirin 103 lira 48 kuruşa, 2 lira 13 kuruş olan marulun 6 lira 88 kuruşa, 3 lira olan havucun 9 lira 63 kuruşa markette satıldığını bildirdi.

DOMATES % 38 DÜŞTÜ

Geçen ay üreticide fiyatı en çok düşen ürünün yüzde 38,5 ile domates olduğuna dikkati çeken Bayraktar, domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 25 ile havucun, yüzde 13,2 ile çileğin, yüzde 11,8 ile patatesin, yüzde 4,4 ile kuzu etinin, yüzde 1,4 ile dana etinin izlediğini belirtti.

Sivri biber, salatalık, kabak ve patlıcan fiyatlarındaki artışa sera ürünlerinden tarla ürünlerine geçiş dönemi olması sebebiyle azalan ürün arzının sebep olduğunu belirten Bayraktar, gübre fiyatlarının üre gübresi hariç artış gösterdiğine işaret ederek, mazot fiyatının aylık yüzde 24,8, yıllık yüzde 276,2 arttığını vurguladı. Süt üreticisi yetiştiricilerin maliyetlerindeki artışa da dikkati çeken Bayraktar, mevcut süt fiyatlarının damızlık kesimlerini durdurmadığını ifade etti. Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması gerektiği uyarısında da bulundu.

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