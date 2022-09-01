Ekonomi Elon Muskın paylaşımı kripto para birimi oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk’ın paylaşımı kripto para birimi oldu

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Konferansı’nda faiz artırımlarına ilişkin gösterdiği sert duruş, kripto para birimlerinin toplam değerini 1 trilyon doların altına düşürdü. Küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen kripto para piyasaları yaklaşık 3 aydır dalgalı seyrini sürdürse de yeni altcoin projeleri duyurulmaya devam etti. Bu kapsamda, ilhamını Elon Musk’ın bir paylaşımından alan yeni bir proje tanıtıldı.

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Haber Merkezi DHA
Elon Musk’ın paylaşımı kripto para birimi oldu
Elon Musk’ın paylaşımı kripto para birimi oldu

Powell’ın sözlerinin ardından Amerikan borsaları geçtiğimiz haftayı yüzde 3’ü aşkın kayıplarla kapatırken, kripto para borsaları da 70 milyar dolar kaybetti.
Kripto piyasaları yaklaşık 3 aydır küresel ekonomik gelişmelere tepki vererek dalgalı seyrini sürdürse de girişimciler, yeni projeleri duyurmaktan geri kalmadı. Bu projelere ilhamını Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı bir paylaşımdan alan ve enflasyon karşıtı bir sistem sunan Doge Floki isimli yeni bir altcoin eklendi. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Doge Floki Coin Pazarlama Direktörü Elvis Jain, “Kripto topluluğu, piyasaların aşağı yönlü seyrettiği dönemlerde potansiyel vaat eden altcoin projelerini dipten satın almaya odaklanıyor. Doge Floki, yatırımcıların bu talebine yanıt vermek için topluluk odaklı bir anlayışla geliştirildi” dedi.

ELON MUSK’IN BİR PAYLAŞIMINDAN İLHAM ALIYOR

En popüler altcoin’lerden biri olan ve çok kısa sürede fenomen bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin’in yaratıcısı olan Shibetoshi Nakamoto isimli kullanıcı, 2 Kasım 2021’de “Dogecoin’in bir sonraki sahte CEO’sunun kim olacağına karar verdim, yakında açıklayacağım” paylaşımını yaptı. Tesla’nın ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise bu paylaşıma “Köpeğim Floki’ye ne dersin? Harika bir CEO olurdu!” paylaşımıyla yanıt verdi. Doge Floki’nin, Dogecoin’in popüler Ethereum varyantı Shiba Inu'nun hayranları tarafından oluşturulan ve Elon Musk tarafından da desteklenen Floki Inu'dan ve DogeCoin'den ilham aldığını belirten Elvis Jain, “Doge Floki Coin, Elon Musk'ın desteğiyle DogeCoin’le rekabet etmek için doğmuş yeni bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, $DOFI kısaltmasını kullanan kripto para birimini elinde tuttukça daha çok kazanma şansı yakalıyor. Zira satılan $DOFI'ler yakılıyor ve bu da para biriminin değerini artırıyor. Doge Floki böylece, yatırımcıyı token'larını tutmaya ve ödüllerin tadını çıkarmaya teşvik eden bir ekosistem yaratıyor” diye konuştu.

HER İŞLEMİN YÜZDE 5’İ YATIRIMCILARA DAĞITILIYOR

Doge Floki’nin enflasyonun tam karşıtı bir yaklaşımla, deflasyonist olarak geliştirildiğini ve elde tuttukça değerlendiğini hatırlatan Jain, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Binance Smart Chain üzerinde oluşturulan ve toplamda 420 katrilyon adet arz edilen Doge Floki ile yapılan işlemlerin yüzde 5’i otomatik olarak yatırımcılara yeniden dağıtılıyor. Öte yandan satılan miktarın yüzde 2’si yok ediliyor ve bu sayede kripto para biriminin değeri artıyor. Her işlemin yüzde 4’ü likidite için ayrılıyor ve böylece istikrarlı bir fiyat tabanı oluşturulabiliyor. Yatırımcılar projenin yol haritasına, teknik dokümanına ve ayrıntılı bilgiye internet sitemizden erişebiliyor.”

Elon Musk'tan mektup var: 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı
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öz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun şirketin sahte hesaplarla ilgili uygulamaları konusunda ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunun ardından gönderilmesi dikkati çekti.
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı.
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Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.
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Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi.
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Ayrıca, Musk'ın Twitter'ın 'spam' hesapları ölçme yöntemi konusunda şirketin eski güvenlik şefi Zatko'dan bilgi istediği aktarıldı.
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Twitter’ın eski güvenlik şefi Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu.
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Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter’ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.<br><br>Twitter ise suç duyurusunda yer alan iddiaları yalanlamıştı.
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Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.
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Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
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Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.
Elon Musk'tan mektup var: 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi.
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