EMD üyelerine ATO'da EKO İklim tanıtıldı

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, bakanlıkların, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, finans kuruluşlarının, Kalkınma Ajansı’nın, KOSGEB’in ve daha pek çok paydaşın Zirve hazırlıklarını ATO ile birlikte yürüttüğünü belirterek “Ankara, iklim değişikliğinin ehemmiyetine inandı hep birlikte yol alıyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın bugüne kadar katma değerli üretim ve ihracatı arttırmak için Marka Buluşmaları ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, şimdi de iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturarak, iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı problemleri en aza indirmek amacıyla Zirve’yi düzenlediklerini söyledi.





GEREKLİ ADIMLARI ATMALIYIZ

Türkiye’nin ihracatının yüzde 42’sini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı kapsamında üretim ve ihracatta zorlanmamak için değişim ve dönüşüm yapılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini hatırlatan Baran, “Önümüzdeki yıl itibariyle Avrupa Birliği’nin sınırda karbon uygulaması başlıyor. İhraç ettiğimiz her ürünle ilgili belirlenen marjları aştığımızda vergi ödemek gündeme gelecek” dedi.

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Bundan sonraki süreçte üretilecek her ürün ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular olduğunu ifade eden Baran, “EKO İKLİM Zirvesi” ile bu konuda atılması gereken adımları bir plan dâhilinde atabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Baran, “Zirvede dünyadan ve ülkemizden katılımcılar var. Bize yol gösterecek, ışık tutacak, gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. Hep beraber yapılması gerekenleri yapıp inşallah alnımızın akıyla bu süreci atlatıp ülke ekonomimize katkı sağlayacağız” dedi.





“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMA GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal de yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin hem tarıma hem sanayiye hem de ekonomiye büyük etkisi olacağını söyledi. Deryal, “İklim değişikliğinin etkileri görülmeden önce firmaları, tarımı, sanayiyi hazırlayabilirsek ve vatandaşımıza durumu doğru bir şekilde aktarabilirsek o zaman başarılı bir süreç yürütebiliriz” diye konuştu.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Deryal, “Özellikle gençler olmak üzere toplum bilincini artırmalıyız. Bu Zirve’yi başarıya ulaştırmak için bütün paydaşlar hep beraber üzerimize düşen görevi yapma gayreti göstereceğiz” dedi.





“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUR DEMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olası sonuçlarına karşı önlem alınması gerektiğini kaydederek “Bu gezegende yaşayan canlılar olarak bu gidişata dur demek mecburiyetindeyiz. Her zaman sahip olduklarımızın daha fazlasını istediğimiz için dünyadaki motivasyon, üretim, ticaret, tarım hepsi buna bağlı olarak çılgın bir şekilde büyümeye, kaynakları sömürmeye devam ediyor” dedi.

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Firmaların ayakta kalabilmek için kar etmeleri gerektiğini belirten Özdebir, bunun yolunun da Mutabakata uymak olduğunu dile getirdi. Özdebir, “Mevzuata uymazsak bedelini ödeyeceğiz. Bu da şunu gösteriyor ki bu yaptırımlardan en çok etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye. Ticaretin de başı üretimden başladığına göre biz üreteceğiz ki tacirler satacak. O zaman burada ilk aksiyonu alması gerekenlerin sanayiciler ve tarım olması lazım” dedi.

EKO İklim Zirvesi’ne öncülük ettiği için ATO Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür eden Özdebir, bu girişime ortaklık etmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Özdebir, Zirve’nin geniş halk kitlelerinin iklim değişikliği konusunda haberdar edilmesi ve duyarlılığının artırılması noktasında son derece önemli olduğunu da ifade etti.

“GELECEK NESİLLERE İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz da yaptığı konuşmada Zirve’nin Ankara’da başlıyor olmasının çok önemli olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin öncelikli olarak tarıma etki ettiğini belirten Yavuz, iyi bir hayat yaşamak için iyi bir havaya ve de sağlıklı beslenmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Yavuz, “Bugünden itibaren geçmişi bir tarafa bırakarak yeni bir başlangıçla gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak hepimizin görevi” dedi.

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Küresel ısınmaya da dikkat çeken Yavuz, “İnsanların yaşaması için gıdanın, gıda güvenliğinin ve gıda arzının sağlanabilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemi süreci ve şu anda yaşanan savaşın etkileri bizlere çok daha iyi gösterdi. Onun için tarıma ve tarımdan ürettiğimiz gıdaya çok önem vermemiz gerekiyor. İlaçlarla kirlettiğimiz çevreyle kaliteli ve iyi bir ürün üretemeyiz. Üretemeyince de sağlıklı bir beslenme ve temiz bir havada kalamayız. Onun için küresel ısınmanın tarıma etkileri çok büyük olacaktır” diye konuştu.

“YEŞİL DÖNÜŞÜMLE DÜNYA PAZARINDA FIRSATIMIZ VAR”

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Zirve Koordinatörü Halil İbrahim Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada Zirve’de yeşil dönüşüm sürecinde ticareti, üretimi, kalkınmayı tekrar planlamanın hikâyesini ele alacaklarını belirterek, “Üreticilerimizin doğal kaynak maliyetini hesaplayarak, havayı, suyu maliyetin içerisine koyacağı, markalaşmış ürünlerle rekabet edebileceği, girişimci gücünü dünya pazarında yeşil dönüşümle etkili bir şekilde uygulayabileceği bir fırsat var önümüzde” dedi.

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Zirve’de 100’ü aşkın holding, sivil toplum kuruluşu, kurum ve üniversitenin, 150’yi aşkın da konuşmacının yer alacağını ifade eden Yılmaz, Zirve’nin 101 ayrı etkinliğe de ev sahipliği yapacağını söyledi.

Paydaşlarla birlikte Ankara’nın iklim değişikliği konusunda kenetlendiğini kaydeden Yılmaz, “Türkiye’deki girişimci ruhun, yeşil dönüşümle yaşlanmış dünya ekonomisi içinde müthiş bir pozisyon alabileceğini ve Avrupa’nın dönüşümünde Türk girişimcilerin Yeşil Mutabakat’ta öncü olabileceğini düşünüyoruz. Doğru adımları atarak ihracatımızın artarak devam edeceğine ve dünyanın yıldızı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Yeşil Mutabakat sürecinde yüzde 1’lik karbon salınım oranıyla bedel ödeyen tarafta olmaması gerektiğine de dikkat çeken Yılmaz, kirlilik seviyesini arttıran ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

DÜNYA’NIN İLK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FUARINDA TOGG SERGİLENECEK

Türkiye'nin elektrikli ilk yerli otomobili TOGG’un, Las Vegas’tan sonra Türkiye’deki ilk lansmanını “EKO İKLİM Zirvesi/Fuarı”nda yapacağını ifade eden Yılmaz, “Bizim yerli ve milli, yüzde 97 toplumsal destek alan, bir gram karbon üretmeyen markamız TOGG, Las Vegas’tan sonra EKO İklim Zirvesi’nde ilk defa lansman yapacak. Bu bizim için Ankara’yı markalamak açısından olağanüstü bir süreç. Dünya’nın ilk iklim değişikliği fuarı da Ankara’da olacak. Elektrikli bisikletten biyoenerjiye kadar her alandaki konuyla ilgili güzel örnekler fuarda yerini alacak” dedi. Yılmaz, fuara girişlerin elektronik atıklarla yapılacağını ve bu atıkların dönüşümünden elde edilecek gelirlerle TÜBİSAD üniversite öğrencilerine burs sağlanacağını söyledi.

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Konuşmasının ardından bir sunum yapan Yılmaz, toplantıya katılan EMD üyelerine Zirve hakkında detaylı bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Toplantıya, TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir ile ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar da katıldı.