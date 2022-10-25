Ekonomi Emekli korgeneral İHA ve SİHA değil diyerek duyurdu ABDyi Kızılelma korkusu sardı
SAVUNMA SANAYİ

Emekli korgeneral ‘İHA ve SİHA değil’ diyerek duyurdu: ABD'yi Kızılelma korkusu sardı

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, ABD'nin ana hedefinin Türkiye olduğunu ifade ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kızılelma'dan rahatsız olduğunu dile getiren Karakuş, "ABD Yunanistan'ı kullanabilir. Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak. ABD, Kızılelma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. Bunlar korkutuyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Emekli korgeneral ‘İHA ve SİHA değil’ diyerek duyurdu: ABDyi Kızılelma korkusu sardı
Kızılelma

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, katıldığı canlı yayın programında, ABD'nin Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistan'da konuşlandığını belirtti.

'KIZILELMA KORKUTUYOR'

Karakuş, "ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak." diye konuştu.

A Haber'e konuşan Dr. Erdoğan Karakuş, "ABD, Kızılelma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. 4 çeşit olacak. Bu dördü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor. Sesin 4 katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor." ifadelerini kullandı.

​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
OYNAT 01:03
​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de görücüye çıktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, KIZILELMA için müjdeyi verdi. Selçuk Bayraktar, 'İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı uçurmayı planlıyoruz' dedi.


'AMAN DEDEAĞAÇTA TAMPON GÖLGE OLUŞTURMAK'

Atina yönetiminin 'mil' provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusya'nın vereceğini söyleyen Karakuş, "Rusya'dan korkuyor Yunanistan. Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için ABD memnun değil ama Rusya memnun." dedi.

İşte Karakuş'un harita üzerinde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

"ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Amerikan aklı, Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak.

  • Kara Kuvvetleri en kuvvetli yönümüz bizim. Burası (Dedeağaç) bir boğaz, dar ve buradan dağlık ve ormanlık buradan zırhlı birlikler geçmez. Orayı geçtiğimizde de ABD bayrakları karşımıza çıkar. Kara kuvvetleri böyle kilitleniyor."

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi: Müthiş haberi duyurdu, muharebe tarihinde devrim yapacaklar
FOTOĞRAF 10
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23 Yetenek Derneği tarafından bu sene ikincisi organize edilen Zirve 23, bugün 2 bini aşkın üniversite öğrencisi gencin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede gençler, etkili liderlerin hikayelerini dinleme imkanı buldu. Zirvede gençler için sürpriz konuklardan biri Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
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Devrim temasıyla gençlerle buluşan Bayraktar, konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başladı. Bayraktar, Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı.
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\"DOĞRU AHLAKTAN AYRILMADAN İLERLERSENİZ DÜNYANIN EN İYİSİNİ YAPABİLİRSİNİZ\"

Gençlerle konuşan Selçuk Bayraktar, \"Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın\" dedi.
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\"KIZILELMA'NIN SON AŞAMALARINDAYIZ\"

Bayraktar, \"20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz...
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Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim...
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En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar\" diye konuştu.
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\"YETER Kİ VİZYONUNUZ DOĞRU OLSUN\"

Bayraktar, \"Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın...
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En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz\" dedi.
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Bayraktar, \"TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik\" ifadelerini kullandı.
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Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi: Müthiş haberi duyurdu, muharebe tarihinde devrim yapacaklar
BAYKAR Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te sürpriz isim olarak gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, "Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" dedi.
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