Emekli korgeneral ‘İHA ve SİHA değil’ diyerek duyurdu: ABD'yi Kızılelma korkusu sardı

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, katıldığı canlı yayın programında, ABD'nin Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonu nedeniyle bu denli Yunanistan'da konuşlandığını belirtti.

'KIZILELMA KORKUTUYOR'

Karakuş, "ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak." diye konuştu.

A Haber'e konuşan Dr. Erdoğan Karakuş, "ABD, Kızılelma'dan rahatsız. SİHA, İHA falan değil bu. 4 çeşit olacak. Bu dördü birleştiğinde bir tane F-35 ediyor. Sesin 4 katı hızında giden bir füzeyi atacak. Öbürü bomba atacak. İnşallah seneye bunu uçuracağız. Bunlar korkutuyor." ifadelerini kullandı.

'AMAN DEDEAĞAÇTA TAMPON GÖLGE OLUŞTURMAK'

Atina yönetiminin 'mil' provokasyonuna en büyük tepkiyi Rusya'nın vereceğini söyleyen Karakuş, "Rusya'dan korkuyor Yunanistan. Montrö'yü tam manasıyla uyguladığımız için ABD memnun değil ama Rusya memnun." dedi.

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İşte Karakuş'un harita üzerinde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

"ABD'nin ana hedefi Türkiye, Suriye'de rahatsız edecek yerlere harekat icra ederse o zaman Yunanistan'ı kullanabilir. Amerikan aklı, Dedeağaç'ta bulunmasının nedeni tampon bölge oluşturmak.

Kara Kuvvetleri en kuvvetli yönümüz bizim. Burası (Dedeağaç) bir boğaz, dar ve buradan dağlık ve ormanlık buradan zırhlı birlikler geçmez. Orayı geçtiğimizde de ABD bayrakları karşımıza çıkar. Kara kuvvetleri böyle kilitleniyor."