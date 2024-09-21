Avukat Mücahit Küçük, Yargıtay tarafından verilen kararla kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğini söyleyerek, “Emekliler kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeli” dedi.
Hatta İcra İflas Kanunu madde 83'de de diyor ki; bu haczedilemeyecek malların haciz edilmesine yönelik verilen muvafakatler yani haczedilmekten feragat da geçersiz olacağından bu uygulamada yanlış anlaşılmış, herhangi bir icra takibi olmadan da feragat geçerli olarak bankalar yapıyordu. Fakat artık böyle bir durum kalmadı.
"SÖZLEŞME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMELİ"
Vatandaşlardan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş ama hem emekli maaşının yetmediği için hem de kendi isteği doğrultusunda çalışıyor. Hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden ücret alınması durumunda da İcra İflas Kanunu'nda maaşların sadece 1/4 ‘üne haciz konulabileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda dahi emekli maaşı haczedilemeyecek, sadece çalışarak almış olduğu ücretin 1/4'ü haczedilebilecek durumdadır” ifadelerini kullandı.