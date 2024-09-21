Şu an için geldiğimiz aşamada bankalar bu sebepten emeklilere kredi vermekten kaçınıyor. O yüzden emeklilerin kredi çekerken dikkat etmelerini söylemek gerekiyor. Emekliler imzalamış oldukları sözleşmelerin en azından başlıklarına yani neye muvafakat verdiklerine, imzalamış oldukları borcun niteliğine dikkat etmeleri bu aşamada önemli. O yüzden vermiş oldukları muvafakatnameler geçersiz olsa da ilerideki günlerde hukuki süreç başladığı zaman bunu ispat yükünde mağduriyet yaşayabilirler. O yüzden bu imzalama sürecinde dikkat etmeleri gerekiyor.