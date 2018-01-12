Emekli maaşını öğrenmenin kısa yolu

Yeni yılla beraber emekli maaşlarına yapılan zamlar belli oldu. 2018 yılı için emeklilerin maaşlarına yüzde 5,69 oranında zam yapıldı.

Açıklanan zam oranının ardından herkes yeni zamlı maaşlarını hesaplamaya koyuldu. Maaşları doğru öğrenmenin en kısa yolu e-devlet sistemi. E-devlet sisteminde kimin ne kadar maaş alacağı güncel haliyle yazıyor.

Maaşınızın tam miktarını öğrenmek için tek yapmanız gereken şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapmak. Daha sonra, hangi kadrodan emekli olduysanız (4A, 4B ve 4C ) ilgili birimden güncel emekli maaşınızı görebilirsiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

4B EMEKLİ MAAŞI BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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4C EMEKLİ MAAŞI BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli memur maaşı: 1.910

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası): 939

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi): 1.545

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı: 1.144

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