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Ekonomi

Emekli zammı şubatta hesapta

Memur emeklisinin gerisinde kalan işçi ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7,5-8’lik zam için çalışmalar sürüyor. Zam oranı, hafta içinde yapılacak Kabine toplantısında netleşecek. Farkların şubat ayı içinde ödenmesi bekleniyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:46 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeyi de içeren yasal düzenlemeyi bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Düzenlemenin, Meclis sürecinin ay içinde tamamlanacağı öğrenildi. Düzenleme, AK Parti tarafından imzaya açılan ve asgari ücret desteğini 500 liradan 700 lirayı çıkarmayı içeren ekonomiye ilişkin yasa teklifine eklenecek.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, bugün ya da yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımının yanı sıra işveren desteğinin de artırılmasını içeren düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ardından Genel Kurul'a sevk edilecek. Hafta içinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde son şeklini alacak olan emekli zammı da ekonomiye ilişkin yasa teklifine eklenecek.

7-8 PUANLIK FARK ÖDEMESİ

Düzenlemeyle, işçi ve esnaf emeklisine 2023 enflasyon verisi esas alınarak yapılacak yüzde 37,56’lık zammın ilave artışla yüzde 45-46 düzeyine çekilmesi bekleniyor. Düzenlemenin, Meclis sürecinin ay içinde tamamlanması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından oluşan 7-8 puanlık farkın da şubat ayı içinde emeklilerin hesaplarına işlenmesi öngörülüyor. Böylece işçi ve esnaf emeklisi maaş farklarını şubat ayı içinde alacak. Düzenlemenin onay için şubat öncesinde Cumhurbaşkanlığına gönderileceği ve en geç şubat başından önce yürürlüğe alınacağı bildirildi.



#Emekli Zammı
#SSK
#Bağ-Kur
#AK Parti
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