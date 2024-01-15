Emekli zammı şubatta hesapta

Son dönemlerde popüler olan kesme altın için kritik bir uyarı daha geldi. Çeşitli sahtecilik yöntemleri için kullanılan kesme altın ticaretini tasvip etmediklerini dile getiren Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, yakın zamanda oda olarak bir karar alabileceklerini açıkladı. Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz şekilde satılan ve garantisi olmayan kesme altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bazı kuyumcular, alım ve satımını yapmamaya yönelik karar almıştı.