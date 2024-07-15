Emekli zammında düğüm çözülüyor

Emekli taban aylıklarında yapılacak artışa ilişkin Ankara'da ilgili kurumlar arasında sürdürülen görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Başkent'in en önemli gündem başlığı 3 milyon kişiyi yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması olacak. Düzenlemeye ilişkin son görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanacağı, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan rakamın, Meclis gündemine bu gelişme sonrası alınacağı ifade edildi.

12 BİN TL OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması yönünde ilk talep, AK Parti milletvekillerinden geldi. Vekiller, AK Parti TBMM Grup Yönetimi ile AK Parti Genel Merkezi'ne emeklilerin son zamdan etkilenemediğini iletti. Bu gelişme üzerine parti yöneticilerinin de Beştepe'ye durumunu anlattıkları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuyla bizzat ilgilendiği bildirildi. Bu çerçevede Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları arasında yapılan görüşmeler neticesinde zamdan 1 milyon 610 bin ila 3 milyon 890 bin kişinin etkileneceği öngörüldü.

3 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Geçtiğimiz salı ve perşembe günleri Beştepe'de Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki toplantılarda ise emekli taban maaşına yapılacak zammının yüzde 20 oranında olması halinde 3 milyon kişinin bu zamdan yararlanabileceği ifade edildi. Zamdaki artışa paralel olarak da emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile şehit yakını ve gazi aylığı alanların ödeneklerinde artışın yapılmasının mümkün olduğu aktarıldı.







