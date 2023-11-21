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Ekonomi

Emekli zammında iki formül

Milyonlarca emeklinin gözü 2024 zammında. Hükümet, en düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli artış ya da kök aylık üzerine yapılacak refah payı katkısı üzerinde duruyor. Maaş düzenlemesinin Meclis'e ocak ayı ödemelerinden önce bildirilmesi bekleniyor.

Uğur Duyan
04:00 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 02:51 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Emekli kök aylıklarında yapılacak iyileştirmeye dair formüller yavaş yavaş şekilleniyor. En düşük emekli aylığının temmuz ayında 7 bin 500 liraya çıkarılmasından sonra 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözleriyle yeni bir düzenlemenin işaretini verdi. Konuya ilişkin ilgili bakanlıklar harekete geçti.

BÜTÇEYE ETKİSİ HESAPLANIYOR

Hükümet, en düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli artış ya da kök aylık üzerine yapılacak refah payı katkısı üzerinde duruyor. Yüzdelik pay üzerinden artırma gidilmesinin bütçe üzerindeki etkisini de hesaplanmaya çalışılıyor.

Refah payı ile sağlanacak oransal artış, enflasyonla birlikte emeklilere yapılacak ilave zammı içermeyecek. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi halinde ise en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasından sonra oluşan eşitsizlik giderilecek.

OCAKTAN ÖNCE MECLİS'E GELECEK

Emekli aylığı bu yıl yüzde 114'ün üzerinde zamla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkmıştı. 6 milyon emekli 7 bin 500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor. Emeklilere refah payıyla iyileştirme yapılması içi bütçe çalışmalarının sonuçlanması gerekiyor. En düşük emekli aylığında artış için düzenlemenin Meclis'e ocak ayı ödemelerinden önce bildirilmesi bekleniyor.



#emekli maaşları
#Ekonomi
#TBMM
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