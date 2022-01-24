Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Fark 27 Ocak'ta ödenecek

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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FOTOĞRAF 23 Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasının sonrasında bankalar, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankalar emeklileri müşterisi gerçekleştirmek amacıyla kıyasıya yarışa girdi. Promosyon ödemelerini 3 bin TL’ye çıkaran bankalar da var, dostunı getiren emekliye 250 TL ödeyen de. Peki, 2022 en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte banka banka 2022 promosyon miktarları... Promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar ne kadar alabileceklerini merak ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşını 3 sene zamanınca aynı bankadan alma sözü veren şahıslara promosyon ödeniyor. Peki kimler promosyon alabilecek? İşte, 2022 emeklilere promosyon ödemesi ile ilgili merak edilenler… 2022 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI<br><br>Yapı Kredi<br><br>Emeklilere 2.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir şart yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL’nin üstündeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor. TEB<br><br>Emekli maaşını 36 ay zamanınce TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt zamanı zamanınce en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları amacıyla 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit mükafat kazanabiliyor. Denizbank<br><br>Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor. Şekerbank<br><br>Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları halinde 1.500 TL’den 3 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor. Finansbank<br><br>Emeklilere şubeye gelmeden 2.200 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Maaşını taşıyana ayda iki kere başka banka ATM’lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFTTL havale gibi faydalar sağlıyor. ING<br><br>Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL’ye varan ek şartsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ilaveten 5 emekli dostunı daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Sonuç olarak emekliler toplamda 3.750 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Ziraat Bankası<br><br>1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor. Vakıfbank<br><br>1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor. Halkbank<br><br>1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. İş Bankası<br><br>Kampanya kapsamında İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları amacıyla ücret ödemiyor. Akbank<br><br>Maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 1.750 TL, 2.500 liraya kadar olanlara 2.100 TL, 2 bin 500 lira ve üstü amacıyla ise 2.500 TL promosyon ödeniyor. Garanti BBVA<br><br>Emekli maaşını bankadan alanlara 2.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Emekli yakınlarını çağrı eden bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250 TL nakit mükafat veriyor. YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?<br><br>3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 senelik taahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli amacıyla ehemmiyet taşıyor. Çoğu banka yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklinin ilgisini çekmeye çalışıyor ve banka müşterisi olması amacıyla yarışıyor. Hatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu artırıyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması halinde promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor. EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TAAHHÜT<br><br>3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir üstünlük çıkarsa 3 senenin dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an başka bankaya geçebilir. Bunun amacıyla geçiş gerçekleştireceği ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, sahip olunan bankada kaldığı zamanın promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon amacıyla emeklilerin yazılı olarak ‘3 sene maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli. EMEKLİLERE SUNULAN DİĞER AYRICALIKLAR<br><br>Bankaların maaş müşterisi olan emekliler, Türkiye genelindeki bütün banka ATM’lerinden masrafsız olarak para çekebiliyor ve bakiye sorgulayabiliyor. Kredi kartı harcamalarına göre promosyon ödemesi miktarları da artıyor. Bazı bankalar promosyona üstünlükına ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.<br> Ayrıca, emeklilerin bütün mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar amacıyla üstünlüklı faiz oranları da yasenean hizmetler arasında. Emekliler seçecekleri bankaların tanıttığı imkanlara göre, hesap işletim ücretinden de muaf oluyor. Öyle ki, birtakım bankalar Emekli Destek Hattı ile bütün bankacılık işlemleri amacıyla 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Maaş müşterisi emeklilerin sıhhat problemleri olması halinde ise maaşları bankalar doğrulusunda adrese teslim bile ediliyor<br><br> SSK SGK Bağkur, 4C’lilere ek 3.000 TL: Maaşlar hızla artıyor, aylık emekli hesabına yatacak Emeklileri ilgilendiren haber duyuruldu. 2022 senesine girdiğimizden beri emeklilere ödenecek promosyon miktarları merak ediliyordu. Bu amaçla gözler bankaların açıkladığı kampanyalara çevrildi. Promosyon ödemelerini 3 bin liraya çıkaran bankalar da var, arkadaşını getiren emekliye 250 lira ödeyen de. Peki 2022 en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka 2022 promosyon bankaları...

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