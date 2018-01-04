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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilik maaşı nasıl sorgulanır? e-Devlet ile emeklilik maaşı sorgulama

Emeklilik maaşını sorgulamak çok kolay

E-devlet'in hayatımıza girmesiyle birlikte her türlü sorgulamayı evimizden çıkmadan yapabiliyoruz. Bunlardan biri de emekli maaşlarının sorgulanması konusu. Peki 2018 emekli maaşı nasıl sorgulanır? Emeklilik maaşını sorgularken e-devlet şifresine gerek var mı? İşte bu soruların yanıtları haberimizde.

Haber MerkeziYeni ŞafakDiğer
Emekli maaşını merak edenlere her türlü kolaylık sağlanıyor.
Emekli maaşını merak edenlere her türlü kolaylık sağlanıyor.

E-devlet hayatımıza birçok kolaylığı getirdi. Vatandaşlar, ne zaman emekli olacağından, alacakları ödemelere, doğum ücretlerinden, prim sorgulamalarına kadar pek çok işlemi e-devlet üzerinden yapabiliyor. Hatta son açıklamalara göre bir süre sonra e-devlet üzerinden faturalarınızı bir yerden başka bir yere de taşıyabileceksiniz. E-devlet uygulamalarında en çok merak edilen konulardan biri de emekli maaşlarının sorgulanması konusu. Peki emekli maaşı nasıl sorgulanır? e-devlet şifresi emeklilik maaşını sorgulamak için yeterli mi? İşte detaylar...

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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAKSINIZ?

Çalıştığınız dönemde emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağınızı bilmiyorsanız eğer emekli maaşı hesaplama işlemi ile ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz. Emekli maaşı hesaplama programı Sosyal Güvenlik Kurumunun bir uygulamasıdır. İnternet üzerinden bu programa ulaşabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu her kurum için farklı şekillerde emekli maaşı hesaplama programını geliştirmiştir. Vatandaşlar bağlı oldukları kurumun hesaplama programına giriş yaparak emekli maaşı hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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T.C. KİMLİK NUMARASIYLA EMEKLİ MAAŞINI SORGULAMA

SSK'ya bağlı olan vatandaşlar emekli maaşı hesaplama işlemi için ilk olarak internet üzerinden hesaplama programına giriş yapmalıdır. Giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı ve nüfusa kayıtlı olduğunuz ili girdikten sonra doğum tarihinizi girmeniz gereklidir. Bağ-Kura bağlı olan vatandaşlar da aynı şekilde internet üzerinden bağ-kur için tasarlanmış olan hesaplama programına giriş yapmalıdır. Giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası kurumunu girmelidir. Güvenlik kodunu da girdikten sonra hesaplama işlemini tamamlayabilirler. Emekli Sandığı kurumuna bağlı olanlar yani kamu kurumunda çalışan vatandaşlar ilk olarak internet üzerinden kendi kurumları için olan hesaplama programına giriş yapmalıdır.

E-devlet'te istediğiniz kategoriden seçim yapıp sorgulama yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra derece, kademe, ek gösterge, makam temsil görev tazminat göstergesi bilgileri girilmelidir. Hizmet yılı, hizmet ayı, kıdem yılı ve ikramiye yılı bilgileri girildikten sonra hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli olduktan sonra bağlı olduğunuz kurumdan emekli maaş alabilirsiniz. Almış olduğunuz emekli maaşı ile ilgili tüm bilgileri de emekli maaşı sorgulama işlemi ile birlikte öğrenebilirsiniz. Emekli maaşı sorgulama işlemini internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. e-devlet sisteminden emekli maaşı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemine ilk olarak giriş yapmanız gereklidir. Sisteme giriş linkini tıkladıktan sonra açılan giriş yollarından E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçmeniz gereklidir.

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SSK (4A) EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

SSK emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz bunun için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. SGK emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

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BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

BAĞ-KUR emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapmak için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. Bağkur emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

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EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli Sandığı emekli maaşı sorgulama işleminizi sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapmakiçin aşağıdaki bağlantı adresine tıklayınız. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Emekli maaşı sorgulama işleminiz için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girdiğiniz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. 4C emekli maaşı sorgulama işleminizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmiş bulunmaktasınız.

Sorgulamalarınızda sonuç ekranında bu bilgileri görebileceksiniz.

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