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Ekonomi

Emeklinin gözü kulağı Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri bugün sona eriyor. Bütçe görüşmelerinin son gününde siyasi partilerin temsilcileri bütçenin tümüne ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:03 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yarın (salı) bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen torba kanun teklifine kaldığı yerden devam edilecek. 43 maddesi kabul edilen teklifin kalan 43 maddesinin 27 Aralık'a kadar Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyor.

23.4 MİLYAR TL ÖDENEK

Kapsam dışı bırakılan çalışan emeklilere de 5 bin lira cumhuriyet ikramiyesi ödenmesini düzenleyen teklifin, Genel Kurul'da geçmesinin ardından düzenlemenin 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin yasalaşmasını izleyen iki gün içinde 4 milyon 688 bin 945 emekliye de 5 bin lira ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının 23 milyar 444 milyon 725 bin TL ödeneği emekliler için ayırdığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, bakanlığının bütçe görüşmeleri için katıldığı Meclis Genel Kurulu'nda yasanın Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından

en geç iki gün içinde ikramiyenin hesaplara aktarılacağını bildirmişti.




#TBMM
#emekli maaşı
#Ekonomi
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