Emeklinin gözü kulağı Meclis'te

Kapsam dışı bırakılan çalışan emeklilere de 5 bin lira cumhuriyet ikramiyesi ödenmesini düzenleyen teklifin, Genel Kurul'da geçmesinin ardından düzenlemenin 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin yasalaşmasını izleyen iki gün içinde 4 milyon 688 bin 945 emekliye de 5 bin lira ödeme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının 23 milyar 444 milyon 725 bin TL ödeneği emekliler için ayırdığı ve gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, bakanlığının bütçe görüşmeleri için katıldığı Meclis Genel Kurulu'nda yasanın Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından