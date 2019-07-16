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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emeklinin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu

Emekliye 4'üncü ikramiye: Tarih belli oldu

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren emekliye bayram ikramiyesi uygulamasında 4'üncü kez ödenecek ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyesinden 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetim yararlanacak. Bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin 5 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenmesi planlanan ikramiyelerde tarih aralığı belli oldu.

12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek olan ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak.

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

  • İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödeme ile uygulama kapsamında 4'üncü kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDENECEK

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

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İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek.

Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

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