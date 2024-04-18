Emekliye bölgesel destek hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekli Yılı" ilan etmesi kapsamında hazırlıkları sürdürülen destek paketinin detayları belli olmaya başladı. ‘Emekli Yılı’ kapsamında aylık hane geliri en düşük emekli aylığının altında kalan emeklilere 498 milyar liralık sosyal yardımlaşma ödeneği kapsamında destek verilecek.

TEMMUZ AYINDA GÜNCELLENECEK

Oluşturulacak destek keseneğinden faydalanabilmek için emeklilerin hane gelirine bakılacak. Her ay yapılacak destekler, en düşük emekli aylığına endeksli olacak. Temmuz döneminde enflasyon farkı kapsamında güncellenecek olan en düşük emekli aylığının altında kalan hanelere de destek verilecek.

ÖDEMELER NAKDİ OLMAYACAK

Destek ödemesinden faydalanacak emeklilere bölgesel bazda ve ihtiyaca göre yapılacak yardımlar, kira, gıda, fatura ödemesi gibi kalemleri kapsayacak. Destek ödemeleri nakdi olmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı emekli kart kapsamında sağlanacak indirimlerin yanı sıra fatura ödemleri dahil bir çok ödemede devlet dar gelirli emeklinin ödemesini yapacak. Örneğin, kışın uzun ve ağır geçtiği doğu illerinde yakacak yardımı doğal gaz ve elektrik faturasının bir bölümünün kamu desteğiyle indirimli şekilde faturaya yansıtılması biçiminde olacak. Odun, kömür gibi yakıtlarınsa masraflarının belirli bir tutarı ya da tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı memurlarının gözetiminde ödenerek yapılacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bütçe imkanları dahilinde emeklilere bölgesel bazda ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardımda bulunacak.

BÖLGESEL BAZDA PLAN HAZIRLANDI

Yardımlardan sadece hane geliri, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında kalan emekliler yararlanabilecek. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı kadar bölgesel yapısı da göz önünde bulundurularak hazırlanan planlama doğrultusunda, 81 ile hane geliri 10 bin liranın altında olan emekli, dul, yetim, yaşlılık ve ölüm aylığı alan vatandaşlara destek verilecek.







