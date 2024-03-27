|
Ekonomi

Emekliye kartlı indirim

Bakan Vedat Işıkhan'ın duyurduğu ‘Emekli Kart’ın ayrıntıları netleşiyor. Emekli kart ile PTT AVM, Tarım Kredi marketleri, THY, TCDD, GSM operatörleri gibi yerlerde özel indirimler sağlanacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:16 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hükümet, 16 milyondan fazla emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede bütçeden ayrılacak payın artırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu ‘emekli kart’ın da detayları belli olmaya başladı. Emeklilere özel indirim ve kampanyalar, bu kart üzerinden yapılacak.

KRİTERİ SAĞLAYAN YARARLANACAK

Edinilen bilgiye göre, emekli kart tüm emeklilere verilmeyecek. Kriterleri sağlayan emekliler bu haktan yararlanabilecek. Kart, ek geliri olmayan ve kirada oturan emeklilerin yanı sıra 65 yaş üstü olup da herhangi bir geliri olmayan emeklilere verilecek. Emekli kart; PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, THY, TCDD, cep telefonu kartı, sinema, tiyatro ve PTT Kargo gibi yerlerde geçerli olacak.

ÖZEL İNDİRİM VE KAMPANYALAR VAR

Emekliler, bu ürün ve hizmetleri alırken emekli kart sayesinde özel indirimlerden yararlanacak. Yine emeklilerin kamuyla anlaşma yapacak zincir market ve giyim mağazalarından aldıkları ürünlerde sağlanacak özel indirimler de sosyal yardım ödeneğinden aktarılacak. Bakanlık, yaşlılık, dul ve yetim aylığı alan kesimlere, sosyal yardımlar emekli kart aracılığıyla yapacak. Genel bütçeden ayrılan 498 milyar liralık ödenekten emekli keseneği oluşturulacak.



#Emekli
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...