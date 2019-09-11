Ekonomi Eminönü esnafına KOSGEB müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eminönü esnafına KOSGEB müjdesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Eminönü yeraltı çarşısı esnafını ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cevahir Uzkurt (solda) , Ali Yerlikaya (ortada)
Cevahir Uzkurt (solda) , Ali Yerlikaya (ortada)

Verilecek kredilerle ilgili esnafa bilgi veren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız takdirde faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız.

Burada kredi 36 ay vadeli olacak. Anaparası için bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3’er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacak” dedi. Sel felaketinden etkilenen esnafla toplanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi. İş yerlerinin eski halini alması için büyük gayret içinde olduklarını söyleyen Vali Yerlikaya, “yeraltı çarşımızda ve komşumuzdaki küçük çarşıda da 2 metreyi aşkın su baskını oldu. Biz hem geçmiş olsun, hem yerinde görmek için geldiğimizde sizinle paylaştığımız bir mesele vardı. Dedik ki: biz valilik olarak 6 aylık kira yardımında bulunacağız. Bunun tespitlerini yaptık. Allah izin verirse eylül ayı sonunda, en geç ekimin ilk haftasında bu işi çözüyoruz” dedi.

SÜREÇ BAŞLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talimatıyla KOSGEB Başkanının Ankara’dan geldiğini ifade eden Vali Yerlikaya, 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili sürecin başladığını dile getirdi. Konuyla ilgili alışmaları yerinde görmek için geldiğini ifade edip desteği sürdüreceklerini anlattı.

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