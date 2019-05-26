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Ekonomi Emlak Bankla faizi mat edeceğiz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emlak Bank’la faizi mat edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın sıradan bir banka olmadığını, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edildiğini söyledi. Kurum “Bize şah gösterenlere, biz de şah göstereceğiz. Emlak Bankası şah gösterme, yerli ve milli bir karşı duruşun kurumsal halidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Türkiye’ye karşı son dönemde yeniden ayyuka çıkan ekonomik saldırılara dikkat çekti. Ümraniye’de düzenlenen Emlak Katılım Bankası’nın iftarına katılan Bakan Kurum; burada yaptığı konuşmada, Emlak Katılım Bankası’nın sıradan bir banka olmadığını, aynı zamanda mevzi bir banka olduğunu söyledi. Kurum, “Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiştir. Bizi darbelerle, yetmedi ekonomi savaşlarıyla, yetmedi başka saiklerle tehdit edenlere, adeta şah gösterenlere, biz de şah göstereceğiz. Emlak Bankası ithalata karşı ihracatımızın şah göstermesidir, yerli ve milli bir karşı duruşun kurumsal halidir” dedi.

FİNANSAL ÇÖZÜMLER VAR

Kurum, katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri sunacaklarını ve sektör payının artmasına katkı sağlayacaklarını da ifade etti. Bankanın kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler için finansman çözümlerinin de hızlıca devreye alınmasını gerekli gördüğünü aktaran Kurum, “Yerel üretimi destekleyeceğiz, cari açığı oluşturan ithal malların ülkemizde üretilmesini sağlayacağız, yeri geldi fabrika açacağız, yeri geldi yerli milli üretim yapan firmalara destek olacağız. Bu hassasiyeti çok iyi kavrayacağız, hep birlikte, el ele verecek ve ülkemizin büyümesinin, kalkınmasının, gücüne güç katmasının yardımcısı olacağız” dedi. Kurum, bu amaca canla başla hizmet edeceklerini de aktardı. Cumhurbaşkanımızın her zaman kullandığı ‘güven ve istikrar adası olan Türkiye’nin teminatı olmak için tüm gücümüzü, bilgimizi, mesaimizi ortaya koyacağız.”

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GÜVEN ADASIYIZ

“Cumhurbaşkanımızın her zaman kullandığı ‘güven ve istikrar adası olan Türkiye’nin teminatı olmak için tüm gücümüzü, bilgimizi, mesaimizi ortaya koyacağız” diyen Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “Finans sektöründe, bankacılık sektöründe, mali sektörde gerçekleştirdiği önemli reformlar sayesinde ülke güven adası oldu. Bu ülke güven ve istikrar adası olduysa bizim dönemimizde kamu bankaları kara geçtiği içindir. Ziraat ve Halk Bankası asli vazifelerine döndüğü, bir yandan tarım ve ticaret sektörüne kredi desteği sağlarken, bir yandan da hazinemize katkı sağlamaya başladığı içindir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’yi zayıf değil güçlü, statik değil dinamik, kırılgan değil dirençli bir ekonomik ve siyasal güç haline geldiğimiz içindir.”

7 BÖLGEDE 15 ŞUBE

Kurum, Cumhurbaşkanının Emlak Katılım Bankası’na ve çalışanlarına çok büyük itimadı, güveni, beklentisi ve umudu olduğunu da dile getirerek sorumluluklarının çok büyük, vazifelerinin çok mühim, yollarının çok uzun olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bu doğrultuda yol alınacağını belirterek, 2019’da 7 coğrafi bölgedeki büyükşehirlerde 15 şube açılacağını duyurdu. Yeni şubelerin üretim ve istihdam noktasında çok büyük katkı sağlayacağına da vurgu yapıldı.

  • 6 ayda banka kurduk
  • Yeni sistemin de ruhuna uygun olarak bakanlığın yetkilerinin genişletildiğini ve sorumluluklarının arttırıldığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı, “Bağlanan yeni genel müdürlükler ve yeni başkanlıklarla beraber çok daha etkin, dinamik, hızlı, çözüm merkezli bir kurum, daha büyük bir aile haline geldik. 93 yıllık birikimi ve yeni yüzüyle Emlak Katılım Bankamız, bu büyük ailenin en yeni ve en genç üyesi oldu. Normalde bir banka kurmak, teknik olarak 14 aydan daha az bir sürede gerçekleşmez. Burada 6 ay içinde bankamız faaliyete başladı. Aynı zamanda dünyada ilk defa bir ticari banka, katılım bankasına dönüştürüldü” dedi.

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