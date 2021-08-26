Ekonomi İlk yarıda karını katladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk yarıda kârını katladı

Emlak Katılım, bu yılın ilk yarısında 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. İkinci çeyrek sonunda toplam gayrinakdi kredilerini 4,5 milyar TL’ye çıkaran Emlak Katılım’ın dönem karı ise bir önceki yıla göre yüzde 104 artışla 19,6 milyon TL oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emlak Katılım ilk yarıda karını katladı
Nevzat Bayraktar

Emlak Katılım, istikrarlı büyüme rakamlarını 2021 yılı ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen önemli bir büyüme gerçekleştiren Emlak Katılım, bu dönemde aldığı aksiyonlarla 2021 yılı ikinci çeyreğinde şubeleşme ve finansal yapısını güçlendirmeye devam etti. Emlak Katılım 2021’in ilk 6 ayında 15 şube daha açarak toplamda 65 şube olurken, personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırarak 1.022 kişiye ulaştırdı. Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye devam eden Emlak Katılım, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı projeleri destekliyor

TOPLADIĞI FONLARI ÜRETİME AKTARDI

Bu yılın ilk yarısına ilişkin rakamları değerlendiren Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Bayraktar, “Bir önceki yılın haziran ayı ile karşılaştırdığımız zaman bankamızın toplanan fonları yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 24 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Bayraktar, “İkinci çeyrek sonunda toplam gayrinakdi kredilerimiz de 4,5 milyar TL olurken, dönem karımız da bir önceki yıla göre yüzde 104 artış sağlayarak 19,6 milyon TL olmuştur. Bu süreçte aldığımız aksiyonlarla, istikrarlı şekilde büyümeye devam ederek gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik” diye konuştu.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYİCİ PROJELER

Gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak, kentsel dönüşüme yönelik finansal çözümler sunmak ve sektörün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlere her geçen gün yenilerini eklemeye devam eden Emlak Katılım, bu süreçte Türkiye Sigorta ile katılım sigortacılığı esaslarına uygun ürünlerin satışı için beş yıllık münhasırlık anlaşması kapsamında Bina Tamamlama Sigortası ürününü geliştirdi. Hem inşaat firmalarını hem de konut sahibi olacakları korumaya yönelik geliştirilen bu ürün ile inşaatların tamamlanmamasından doğan mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanırken, konut alıcılarının ödemeleri teminat altına alınıyor ve inşaat sektörüne güvenli ve sürdürülebilir büyüme güvencesi sağlanıyor.

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