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Ekonomi

Emlak sektöründe yetki belgesindeki mesleki deneyim şartı esnetildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yetki belgesi almak isteyen emlakçılar için 31 Aralık'a kadar mesleki deneyim şartı kaldırıldığı bildirildi.

14:06 - 14/05/2024 Salı
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve kaliteli hizmet sunumu sağlanarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2018'den bu yana yürürlükte olduğu anımsatıldı.


Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ABD'li iş çevrelerini Türkiye'deki yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmeye davet ederek, "ABD ve Türkiye'deki iş çevreleri ile birlikte fırsatları değerlendirebilirsek, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini kolaylıkla gerçeğe dönüştürebiliriz. Kararlı olmaya devam edersek, bu ulaşılabilir bir hedeftir." dedi. Ayrıca Bolat yaptığı açıklamada; IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.


Sektörde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amaçlandı

Açıklamada,
"Yönetmelikle, taşınmaz ticaretinin Bakanlık tarafından yetki belgesi alan işletmeler tarafından yapılması öngörüldü ancak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin, yetki belgesi alınması için gerekli diğer tüm şartları haiz olmalarına rağmen mesleki deneyim şartını sağlayamamaları nedeniyle yetki belgesi temininde problem yaşadıkları anlaşıldı. Bu kapsamda, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve sektör beklentilerinin karşılanması amacıyla yönetmelik değişikliği ihtiyacı ortaya çıktı. Mevzuat değişikliği, hem mesleki deneyim şartının karşılanabileceği emlak işletmesi bulma konusunda yaşanan zorluklar hem de mesleki deneyim şartının sektöre kattığı nitelikli iş gücüyle hizmet kalitesi hususları göz önünde bulundurularak, bir defaya mahsus mesleki deneyim şartı konusunda mağduriyet yaşayan sektör temsilcilerine getirilen istisnai bir düzenlemedir"
değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu düzenlemeyle emlak piyasasında, özellikle yetki belgeli emlak işletmelerinin aleyhine sonuçlar doğuran, kayıt dışılığın ve haksız rekabetin yarattığı olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "İdari para cezasına maruz kalınmaması için halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin söz konusu düzenlemeyle getirilen kolaylıktan faydalanarak en kısa sürede yetki belgesi temin etmeleri azami önem arz ediyor" ifadesi kullanıldı.




#mesleki deneyim şartı
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı
#yetki belgesi
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