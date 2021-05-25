Ekonomi Emniyete üçüncü Atak Helikopteri teslimatı
SAVUNMA SANAYİ

Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı

Güvenlik güçlerinin helikopter ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri’nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsü de teslim edildi. Emniyet güçlerine teslim edilen toplam Atak Helikopteri sayısı 62 oldu.

Haber Merkezi İHA
Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in paylaştığı görüntü.

Güvenlik güçlerinin operasyonel yetkinliklerine önemli katkı sağlayan Atak helikopterinin teslimatı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne T129 Atak Helikopteri’nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

İSMAİL DEMİR DUYURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı.

62 ADET ATAK TESLİMATI

Son teslimatla birlikte emniyet güçlerinin kullanımına toplamda 62 adet Atak verilmiş oldu. Dağılımı şöyle; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 53 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 adet.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen yeni Atak helikopterleri göreve hazır
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen yeni Atak helikopterleri göreve hazır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, 'Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik' ifadeleri kullanıldı.

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