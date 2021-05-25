Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı

Güvenlik güçlerinin helikopter ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri’nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsü de teslim edildi. Emniyet güçlerine teslim edilen toplam Atak Helikopteri sayısı 62 oldu.
Güvenlik güçlerinin operasyonel yetkinliklerine önemli katkı sağlayan Atak helikopterinin teslimatı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne T129 Atak Helikopteri’nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.
İSMAİL DEMİR DUYURDU
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı.
62 ADET ATAK TESLİMATI
Son teslimatla birlikte emniyet güçlerinin kullanımına toplamda 62 adet Atak verilmiş oldu. Dağılımı şöyle; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 53 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 adet.