Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı

Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi. Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi' 'Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı.' notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.