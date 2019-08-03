Yeni ekonomi dergisi Z Raporu’nun Ağustos sayısı gazete bayii ve seçkin kitabevi raflarında yerini aldı. Z Raporu’nun ‘İslam ekonomileri büyüme yolunda’ başlığını taşıyan kapak dosyasında, 2018’in en hızlı büyüyen 50 şirketi ve en başarılı 50 CEO’su tanıtılıyor. Z Raporu’nun bu ayki kapak dosyasında bu yıl 5. kez yapılan ‘İslam Dünyasının En Hızlı Büyüyen 50 Şirketi ve En Başarılı 50 CEO’su’ araştırmasının sonuçları yer alıyor. Merkezi New York’ta bulunan pazar araştırmaları ve büyüme stratejileri firması DinarStandard ile birlikte yapılan araştırmada, 2018 finansal yılı sonuçları itibariyle geliri 1 milyar doların üzerinde olan 237 şirketin tabloları incelendi.

LİSTEYE TÜRKİYE’DEN 47 FİRMA GİRDİ

‘İslam Dünyasının En Hızlı Büyüyen 50 Şirketi ve En Başarılı 50 CEO’su’ araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, 2018’de İslam ekonomilerinin büyümesine, finans ve yeraltı kaynakları sektörleri damga vurdu. İlk 50 listesine giren firmaların 12’si finans, 4’ü yatırım, 4’ü madencilik, 4’ü akaryakıt dağıtım, 3’ü ise telekom sektörlerinde faaliyet yürütüyor. Ortadoğu’daki siyasi krizler özellikle Körfez ve Kuzey Afrika ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, İslam dünyasında büyüme ivmesine en güçlü katkı, sırasıyla Güneydoğu Asya’da Malezya’dan, Ortadoğu’da Suudi Arabistan’dan, Avrupa’da ise Türkiye’den geldi. Listeye 47 şirketle giren Türkiye’den firmalar, gelirlerini toplamda 7,2 milyar dolar artırdı. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatı, 12 Temmuz itibariyle başladı.

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S-400’LER ANKARA’YA GELDİ, YANKILARI SÜRÜYOR

Teslimatla birlikte kurulum ve eğitim çalışmaları da hızlandırıldı. Barış konuşlanması Ankara’da planlanan sistemin asıl görev yapacağı bölge, kurulumun tamamlanacağı 2020 yılı başında ortaya çıkacak. Geçmiş dönemde Patriot füzelerinin Türkiye’ye satışına onay vermeyen ABD ise, S-400 kararlılığından geri adım atmayan Türkiye’yi, ortağı olduğu F-35 programından çıkarma sürecini başlattı. Türk halkının S-400 alımına ilişkin desteği artarak sürerken Z Raporu'nun kapsamlı dosyası, bundan sonra nelerin ihtimal dahilinde olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koyuyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri, yeniden şekillenen bir Avrupa’ya işaret ediyor. AP’deki temsilci sayısını 52’den 69’a çıkaran ve Batı Avrupa’nın hemen her ülkesinde oyunu artıran yeşil partiler, iklim değişikliği ve birleşik Avrupa söylemiyle, Brexit’in ve aşırı sağın bunalttığı kıtada yeni bir politik heyecan oluşturuyor.

KADINLAR YÖN VERECEK

Öte yandan AB’nin kurucu ülkeleri, birliğin kilit görevleri için yeni isimleri belirledi. Ursula von der Leyen AB Komisyonu başkanlığına seçilen ilk kadın olurken, Avrupa Merkez Bankası başkanlığına IMF Başkanı Chrıstıne Lagarde atandı. AB’deki yeni gelişmeler, tüm detaylarıyla Z Raporu’nun Ağustos sayısında.

Seçkin kalemlerin gözünden ayın raporu

Z Raporu’nun deneyimli güçlü kalem ekibi, siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirmeyi sürdürüyor. Yönetim felsefesinde iz bırakanları Dr. Mustafa Özel’in, piyasaları analist Cüneyt Paksoy’un değerlendirdiği Z Raporu’nun Ağustos 2019 sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi ufuk açıcı yorumlarıyla yer alıyor.